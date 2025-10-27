Movistar Plus+ comparte el tráiler de 'Yakarta' con Javier Cámara y el bádminton como protagonistas

En el mundo de la interpretación siempre hay una primera vez y, entre los muchos papeles que ha encarnado en su larga trayectoria el actor Javier Cámara, el de exjugador olímpico de bádminton no estaba en la lista, hasta ahora.

Movistar Plus+ ha compartido este lunes el tráiler de 'Yakarta', la nueva serie original de la plataforma creada por Diego San José, que finalizó su rodaje en septiembre y ya está preparada para debutar el próximo 6 de noviembre. Asimismo, tendrá su première el 31 de octubre en la SEMINCI de Valladolid y se presentará en Serielizados Fest el 4 de noviembre, donde compite en Sección Oficial Nacional.

Después de haber protagonizado las tres temporadas del thriller 'Rapa', el intérprete nacido en el municipio logroñés de Albelda de Iregua seguirá ligado a Movistar Plus+ con esta nueva ficción de seis episodios. En ella, dará vida a José Ramón Garrido, un exjugador olímpico de bádminton que sobrevive dando clases de educación física en un instituto público de Vallecas.

La historia central sigue a este profesional retirado que, divorciado y sin ilusiones, cree descubrir en un torneo escolar el diamante que puede darle un giro a su vida. Se trata de Mar, una jugadora adolescente que podría ser el billete que le lleve a cumplir su sueño de competir en Yakarta, la ciudad donde los exjugadores como él son respetados como estrellas.

Pero Yakarta está muy lejos. Sobre todo para dos desconocidos como Joserra y Mar. Juntos tendrán que aprender a soportarse para emprender un viaje plagado de pensiones roñosas, polideportivos en horas bajas y estaciones de servicio que pasa por Totana, Ponferrada, Torrelavega o Tardajos antes de llegar a la capital de Indonesia. Si es que llegan…

Carla Quílez será la encargada de encarnar al personaje de Mar y el reparto lo completan otros actores españoles como David Lorente, Pilar Gómez, Marina Guerola y Nuria Mencía. En palabras de su creador, 'Yakarta' "es una historia que reivindica esa España sin carisma en la que nunca pasa nada especial. Nuestros dos protagonistas son un poco eso, son dos ciudades de provincias porque ni tienen carisma ni les pasan cosas especiales. Me gusta la gente sin carisma. Me dan paz, me calman. Esta serie es nuestro homenaje a toda esa gente que pierde incluso cuando gana".