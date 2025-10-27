'MasterChef Celebrity 10' pone a prueba a sus aspirantes, que cocinarán en gravedad 0

Como cada lunes, los seguidores de la décima edición de 'MasterChef Celebrity' tienen una cita en La 1 con los fogones más populares de la televisión y, en la novena semana, tras el fugaz regreso de Soraya Arnelas, los concursantes que aún no han sido eliminados recibirán la visita del astronauta Pedro Duque, el empresario Kike Sarasola, las actrices Cayetana Guillén Cuervo y Belén López, la artista La Terremoto de Alcorcón y los chefs Jesús Sánchez y Hugo Muñoz.

Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera han retado a las celebridades de múltiples formas, pero lo que vivirán esta semana muy pocas personas en el mundo lo han experimentado, ya que cocinarán en gravedad 0. Para hablarles de esta sensación, el programa ha llamado al primer astronauta español que ha viajado al espacio, Pedro Duque.

En esta prueba, los aspirantes cocinarán por parejas uno de los tres platos cósmicos que traerá el chef Jesús Sánchez (tres estrellas Michelin). Pero lo insólito será que uno de ellos lo hará colgado de un arnés. Por otro lado, al ser impares, uno de ellos trabajará con La Terremoto de Alcorcón.

Asimismo, el programa se sumará a la fiesta del Orgullo de Madrid, coincidiendo con la celebración de los 20 años de la ley de matrimonio igualitario. De este modo, el presidente de Room Mate Hotels, Kike Sarasola, y la actriz Cayetana Guillén Cuervo, amigos de Pedro Zerolo, quién luchó por la visibilidad y los derechos LGTBI en España, acompañarán al jurado. En cuanto a la prueba de cocina, los equipos cocinarán un menú del chef Ramón Freixa para 70 amigos de 'MasterChef' que celebran cada año el Orgullo por todo lo alto.

En la eliminación, realizarán un plato de vanguardia con patata, huevo, caviar y alcachofa. El chef Hugo Muñoz (una estrella Michelin), que ha sabido perfeccionar como nadie Oriente y Occidente, les demostrará que no es un reto imposible. Además, la actriz Belén López, finalista de 'MasterChef Celebrity 6', también compartirá con ellos sus trucos de cocina y las claves de su paso por el programa.