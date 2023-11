Cuando el tráfico de cocaína tiene alas

Aquello de que la realidad siempre supera la ficción se hace patente con casos mundialmente conocidos como el llamado «Air Cocaine». El 19 de marzo de 2013, a las 21:07 horas, en plena noche, una brigada antidroga de República Dominicana detiene un jet privado con la sospecha de contrabando. Lo que nunca imaginaron es que en las maletas dentro de la aeronave había 26 maletas con 700 kilos de cocaína. Cuatro personas fueron detenidas y comenzó una rocambolesca historia que llega casi hasta nuestros días, incluyendo fugas de película.

«Air Cocaine», es una serie documental francesa de cuatro episodios dirigida por Stéphane Rybojad que narra uno de los casos de narcotráfico más increíbles de los últimos años, y que se estrena el lunes 27 de noviembre en Movistar Plus+. Con guion de Jean Michel Caroit y Aurélien Combelles, la serie tiene el formato de true crime e incluye imágenes nunca vistas, documentos oficiales, logradas dramatizaciones y está contada, por primera vez, por el cerebro del caso y todos sus protagonistas. Según el relato oficial, un jet privado con destino Saint Tropez es detenido por la brigada antidroga de República Dominicana. A bordo, 26 maletas con 700 kilos de cocaína, dos antiguos pilotos de la armada franceses, Pascal Fauret y Bruno Odos, un intermediario comercial y un pasajero, Nicolas Pisapia y Alain Castan. En las siguientes horas se suman 47 dominicanos (militares y civiles) y el caso explota mediáticamente. «Este asunto reúne a muchas personas que no tienen nada que ver con el tráfico de cocaína. Lo que nos sorprendió fue haber conocido a personas muy amigables que, aparte de este asunto, no son matones», explicó el director de la pieza en una reciente entrevista de radio en la que destacó el papel del verdadero cerebro de la operación: «Lo que nos gustó del perfil de Franck Colin es que admitió los hechos. Y el resto de la pandilla lo expuso desde el principio». Se mezcla la recreación real con partes ficticias de los diálogos imaginando cómo podían haber sido en todas las alocadas situaciones de los protagonistas. Todo comienza por el principio, y Rybojad explica que «las autoridades dominicanas sabían que había tráfico, lanzaron una operación encubierta durante meses en el aeropuerto de Punta Cana. Y la noche en que finalmente decidieron arrestar a 40 personas, había un Falcon cargando las maletas». Los vuelos del Falcon 50 generan sospechas y la policía francesa comienza a investigar. Por su parte la policía dominicana sigue la pista de una red de narcotráfico. El 20 de marzo de 2013 deciden intervenir en el aeropuerto de Punta Cana. En el siguiente capítulo vemos cómo en Francia los implicados en el caso comienzan a ser arrestados y el primero en caer es Frank Colin. En agosto de 2015, los cuatro detenidos en Punta Cana son llevados a juicio. La dureza de la sentencia hace de Odos y Fauret, los pilotos del Falcon 50, tomen una decisión desesperada y deciden huir a las Antillas francesas en una lancha rápida para ser capturados más tarde en Francia a donde volvieron «no para huir de la justicia sino para buscarla», según su abogado. Christophe Naudin, criminólogo y experto en seguridad aérea, es sospechoso de haber planeado su fuga junto a otros dos ciudadanos franceses, Aymeric Chauprade y Pierre Malinowski. En el episodio cuatro seis años después del arresto en República Dominicana comienza en Francia el proceso judicial del caso «Air Cocaine». Nueve personas se sientan en el banquillo en un mediático juicio que dura siete semanas. Algunos acusados se enfrentan a hasta 30 años de cárcel. Finalmente, en una apelación en 2021 los dos pilotos fueron absueltos.

«Air Cocaine» cuenta con un excelente nivel de producción y ha sido todo un éxito de audiencia en Francia, superando el récord de Canal+ Francia. La primera escena ya es toda una declaración de intenciones: En la oscuridad Frank Colin se dirige al espectador: «Mi nombre es Frank Colin, soy el organizador del asunto Air Cocaine. Y te contaré cómo sucedió».