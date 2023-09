El director del documental 'Las cintas de Rosa Peral' afirma haber engañado a quienes han participado en él

El pasado 8 de septiembre, Netflixestrenaba una de sus ficciones más esperadas y basada en hechos reales. ‘El cuerpo en llamas’, inspirada en el crimen de la Guardia Urbana, veía la luz consolidándose como una de las series más vistas de la plataforma de streaming llegando a ocupar el primer puesto en series populares de España. En un principio, la serie levantó ampollas ya que Rosa Peral, la protagonista real del crimen y que en la serie está encarnada por Úrsula Corberó, intentó paralizar el estreno reclamando a la plataforma de streaming los derechos de autor exigiendo unas grandes cantidades de dinero.

Poco tiempo después, la misma plataforma puso entre sus contenidos el documental ‘Las cintas de Rosa Peral’ donde se recogen fragmentos del juicio en los que se ve a la propia Peral declarando todo además de contar con expertos sobre el citado crimen. Casi tres semanas después del lanzamiento de este documental, su director, Carles Vidal ha reconocido en una entrevista en el espacio ‘Planta Baixa’ que no informó a las fuentes, que utilizó sobre la grabación de dicho documental, del objetivo de este proyecto.

Vidal no informó a sus fuentes y a los entrevistados de este proyecto además de tampoco avisar a su protagonista original."Queríamos explicar un relato que no era el que se había contado hasta entonces, así que tuvimos cuidado a la hora de contarles según qué cosas", decía el cineasta al citado programa. "Les dijimos que queríamos sumar todos los relatos que se habían hecho con los protagonistas y el fiscal", continuaba.

A pesar de la defensa del director: "Quería cuestionar cómo los juicios paralelos pueden influir en un juicio con jurado popular"; este hecho ha generado malestar. Uno de los perjudicados, Félix Marín, explicó en la SER que no está de acuerdo con el director ya que además de se le ocultó información, fue engañado por los creadores del propio documental. "Me explicaron que querían hacer un documental sobre el crimen de la Guardia Urbana. En ningún caso me dijeron que quisieran hacer un documental sobre la visión legítima y subjetiva de una de las personas condenadas", relataba confesando que donde si participó con gusto fue en ‘Crims’, un programa que habla de crímenes de TV3. "Aquello fue magnífico", explicaba Marín.

Otras expertas y periodistas como Mayka Navarro y Tony Muñoz, también han denunciado lo ocurrido revelando que intentar darle a un hecho de esa magnitud un toque sexista no era adecuado. ‘’

Yo no hubiese participado en un documental que intenta cuestionar el caso denunciando que hubo un tratamiento sexista de Rosa

", explicaba Navarro, mientras que Muñoz afirmaba que este proyecto era una pieza imparcial y con toques de manipulación hacia el espectador.