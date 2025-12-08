"ENA" se adentra en el romance prohibido de Alfonso XIII con una estrella del teatro

El nuevo episodio de "ENA" ha vuelto a conmocionar a la audiencia con una revelación que sacude los cimientos de la monarquía y expone el lado más humano de la reina Victoria Eugenia. En plena crisis nacional, con el país desangrándose tras el desastre de Annual, Ena recibe una noticia devastadora: su esposo, Alfonso XIII, tiene una hija con la actriz Carmen Moragas. Una infidelidad que deja de ser simple rumor para convertirse en una certeza insoportable.

Mientras miles de soldados caen en el Rif y el gobierno se desmorona, el drama personal de la reina alcanza su punto más trágico. La presencia de la reina madre, María Cristina, en los encuentros con Moragas no hace sino agravar el sufrimiento de Ena, que decide averiguar quién es la mujer que ha robado el corazón del rey. El espectador conoce así a Carmen Moragas, interpretada por Natalia Huarte, y a su entorno bohemio e intelectual, donde brilla la figura de Federico García Lorca.

La ficción no rehúye el contexto político: el derrumbe del sistema parlamentario y la irrupción de Primo de Rivera, encarnado por Mariano Peña, son mostrados como consecuencia directa del desastre militar. Ena, lejos de callar, enfrenta a Alfonso y se opone frontalmente al golpe de Estado, advirtiéndole que avalar una dictadura solo traerá ruina y oscuridad.

La serie, basada en la novela de Pilar Eyre y con Javier Olivares como showrunner, mantiene su altísimo nivel de producción y guion. Escrita por Isa Sánchez, Daniel Corpas y Pablo Lara Toledo, y dirigida exclusivamente por mujeres, "ENA" ha marcado un hito en la ficción histórica de La 1. La música original, a cargo de Bronquio, añade profundidad emocional a un capítulo de enorme carga simbólica.

En audiencias, "ENA" continúa su reinado: el episodio anterior fue seguido por 1.234.000 espectadores, con un 12,6% de cuota y más de 2,6 millones de contactos. La serie ya ha igualado los mejores estrenos de la última década en la cadena pública, consolidándose como uno de los éxitos más rotundos de la temporada.

Tras cada capítulo, la docuserie "Victoria Eugenia, historia de un amor trágico" permite profundizar aún más en la figura de la reina. Con testimonios de Pilar Eyre, Jaime Peñafiel y varios historiadores, el documental ofrece una mirada rigurosa y conmovedora a una mujer marcada por el amor, la traición y la enfermedad. La historia de Ena no solo pertenece al pasado: hoy resuena con una fuerza que la convierte en símbolo de dignidad, lucha y dolor.