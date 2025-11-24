TVE estrena 'Ena', la serie sobre la vida de Victoria Eugenia basada en la novela de Pilar Eyre

TVE estrena este lunes 'Ena', una nueva serie histórica que lleva a la pantalla la apasionante y turbulenta vida de Victoria Eugenia de Battenberg, inspirada en la novela de Pilar Eyre, publicada por La Esfera de los Libros y de la que se han editado 60.000 ejemplares. La producción, compuesta por seis capítulos, recrea el recorrido vital de la esposa de Alfonso XIII y nieta de la legendaria reina Victoria de Inglaterra.

Creada por Javier Olivares, responsable de títulos como 'El Ministerio del Tiempo' o 'Isabel', la ficción está dirigida por Anaïs Pareto y Estel Díaz, y protagonizada por Kimberley Tell y Joan Amargós. La serie podrá verse desde hoy en La 1 y RTVE Play. En la producción ejecutiva figuran Juan López Olivar, Nieves Fernández Blanco, Blanco Gerardo Iracheta, Luis Hernández, Rosa Díaz, Javier Olivares y Juan Navarrete.

El reparto se completa con actores como Elvira Mínguez, Lucía Guerrero, Raúl Mérida, Juan Gea, María Morales, Joaquín Notario, Luisa Gavasa, Pedro Mari Sánchez, Mariano Peña o Ángel Ruiz, que dan vida al amplio universo cortesano y familiar que rodeó a la reina.

La serie profundiza en la figura de Ena, una mujer que sufrió el desprecio de su marido, la presión constante de su suegra —la reina madre María Cristina—, la burla de la corte y la frialdad de sus propios súbditos. Su infancia en los rígidos palacios victorianos y una adolescencia marcada por la enfermedad y la escasez modelaron a una reina que nunca logró integrarse en su país de adopción. El matrimonio, que creyó que la salvaría, acabó siendo una fuente constante de dolor: Alfonso XIII la engañó desde el primer año de casados, y España jamás le perdonó el "terrible secreto" que escondía su sangre.

En su novela, Eyre no esquiva ninguno de los aspectos más íntimos y controvertidos de la vida de Victoria Eugenia. Con un tono directo y sin concesiones, la autora retrata su sentido del humor, su pasión por las joyas y el lujo, su frustración sentimental, su desencanto con España y el amor incondicional que mantuvo por un marido que nunca le fue fiel. La obra, publicada inicialmente en 2009, cuenta ahora con una nueva edición revisada que incorpora un prólogo actualizado.

Pilar Eyre, responsable también de éxitos como 'La soledad de la reina' o 'Yo, el rey', ha señalado paralelismos entre Victoria Eugenia y la actual reina de España. Según la autora, "las dos son reinas feministas", aunque deja claro que "Alfonso XIII y su bisnieto el Rey Felipe VI no se parecen absolutamente en nada".