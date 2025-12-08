Paramount lanza una OPA hostil en efectivo de 108.400 millones por Warner Bros. para frenar el acuerdo con Netflix

Paramount ha sacudido por completo el tablero mediático con el anuncio de una OPA hostil, totalmente en efectivo y valorada en 108.400 millones de dólares, para hacerse con la totalidad de Warner Bros. Discovery y frenar la operación que WBD anunció el viernes con Netflix. La oferta, presentada a 30 dólares por acción, supone la ofensiva más agresiva de David Ellison hasta la fecha y busca imponerse como una alternativa más rápida, simple y valiosa que la propuesta de la plataforma de streaming, que según los cálculos de Paramount estaría muy por debajo en valoración y adolecería de una complejidad regulatoria significativa.

Netflix anuncio el acuerdo con Warner Bro. por más 80.000 millones de dólares

Netflix anunció este viernes la adquisición de Warner Bros. por un valor empresarial de 82.700 millones de dólares, una operación histórica que transformará el panorama del entretenimiento global. El acuerdo, firmado entre Netflix, Inc. y Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD), contempla la compra del estudio junto a HBO, HBO Max y sus divisiones de cine y televisión, consolidando una de las mayores fusiones del sector en décadas. El cierre está previsto una vez se complete la separación de Discovery Global, estimada para el tercer trimestre de 2026. La transacción, realizada mediante una combinación de efectivo y acciones, valorará cada acción de WBD en 27,75 dólares, con un componente sujeto a collar. En total, la adquisición supone un valor patrimonial aproximado de 72.000 millones de dólares. Cada accionista de WBD recibirá 23,25 dólares en efectivo y 4,50 dólares en acciones de Netflix por cada título. La compra llega un año después de que WBD anunciara la escisión de sus unidades de Streaming & Studios y Redes Globales, dando lugar a dos empresas cotizadas independientes. Discovery Global (que incluirá marcas como CNN, TNT Sports, Discovery, así como productos digitales como Discovery+)quedará fuera de la operación.