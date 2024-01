Hoy en 'Hermanos', ¿descubrirá Tolga la verdad sobre la muerte de su hermana Leyla?

‘Hermanos’, la ficción turca de Antena 3 regresa por segundo día consecutivo. Tras ver como Aybike se encontraba a las puertas de la muerte y su recuperación después de haber sufrido unos disparos por parte de unos delincuentes, la prima de los Eren regresa a casa junto a su primo Ömer. Al llegar a casa, la familia de los dos recibe a ambos con los brazos abiertos ya que los han echado mucho de menos, especialmente a la adolescente que casi pierde la vida.

En cuanto a Doruk, ha tomado la decisión de irse a vivir con sus padres, Akif y Nebahat, porque les extrañaba y así también podía estar cerca de Bahar la cual recibe visitas diarias de Tolga. Los primos Eren y sus amigos vuelven a su vida cotidiana de estudiantes, especialmente Ömer, quien tras haber recibido una donación de sangre por parte de su hermano Saarp, nota que este sigue comportándose de manera borde. Yasmin, al ver que la tensión entre ambos hermanos sigue más fuerte que nunca, a pesar de lo que pasó su chico, decide hacer de intermediaria sin conseguir resultados.

Sengül encuentra a la hermana melliza de Berk, Elif. Al descubrir que se ha quedado sin hogar le ofrece su casa para pasar unos días hasta que esta encuentre otro lugar. Sengül se reúne con Ayla y le amenaza con contar toda la verdad sobre Serpil si no acepta hacerse cargo de Elif y ayudarla tras estar implicada en la muerte de la madre biológica de Elif y de Berk. Sengül, al ver que su hija ha descubierto toda la verdad le pide a esta que no le diga nada a su novio y que le ayude a que tenga trato con su gemela.

Şevvalno supera que Ahmet se haya divorciado de ella. Además, no le gusta nada la idea de que cada vez más Suzan y Ahmet pasen más tiempo juntos y teme que retomen una relación como hace años. Es por esto que la ex mujer de Ahmet decide encerrar a la madre de Ömer en el baño impidiendo que ésta se encuentre con el padre de su hijo.

Bahar, que ahora vive con Akif y Nebahat, recibirá una fiesta sorpresa. La pequeña y Emel se encuentran jugando con unos de DVDs de Akif descubriendo que en uno de ellos está grabada la muerte de Leyla, la hermana de Tolga. Las niñas le dan al play y Tolga llega. ¿Averiguará realmente lo que sucedió con su hermana o Akif volverá a librarse una vez más?