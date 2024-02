Hoy lunes, 5 de febrero, Tolga podría descubrir la verdad sobre la muerte de su hermana

La semana ha comenzado y como cada lunes Antena 3 ya tiene listo un nuevo episodio de ‘Hermanos’, su ficción turca. En anteriores episodios pudimos ver como Akif y Nebahat habían organizado una fiesta de bienvenida a la pequeña Bahar, hermana de Zehra, ya que tras morir esta decidieron adoptarla.

Las chicas se encontraban jugando con unos dvds por lo que deciden reproducir uno sin saber que en su interior se encontraba grabada la muerte de Leyla, la hermana de Tolga. Este sube al despacho en el que se encontraban las dos niñas para darles unos regalos y justo en ese momento se encontraba reproduciéndose el vídeo en el ordenador de Akif.

En el capítulo de hoy veremos como Tolga finalmente no visualiza el vídeo ya que Oğulcan aparece en el despacho y su amigo no prestará atención al ordenador de Akif. Sin embargo, esa grabación volverá a reproducirse y provocará graves consecuencias en el entorno de los Eren.

Por otro lado,

Aybike

no para de darle vueltas a su cabeza ya que al saber la verdadera identidad de Elif, la hermana melliza de su chico, está pensando si decirle o no la verdad a Berk. Los dos jóvenes están viviendo bajo el mismo techo y la convivencia no es muy buena entre ambos. Además,

Ahmet

y

Suzan

seguirán pasando tiempo juntos y se plantearán dar un paso más en su relación, mientras que

Sarp

la tomará con un nuevo miembro de la familia de los Eren:

Orhan

.