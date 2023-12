La leyenda de Arturo, como nunca antes se había contado

La leyenda del rey Arturo se ha contado de mil maneras. Pero, en esta ocasión, no saca la misteriosa espada Excalibur de ninguna roca, ni se reúne con sus caballeros de la mesa redonda, ni lucha con ningún dragón. En su lugar, aborda preocupaciones más pragmáticas como los recursos naturales, la soberanía nacional y las alianzas políticas necesarias para lograrlos en plena Edad Media, cuando los romanos han emprendido su salida y comienzan a resurgir los primeros cristianos.

Este, al fin y al cabo, siempre ha sido el distintivo de Bernard Cornwell, considerado por «The New York Times» como «el mejor autor de novelas históricas de aventuras». Para el autor, incluso cuando la trama en sí es obviamente ficción, todo se basa en la precisión histórica para explicar la fundación del Reino Unido.

Tras el éxito del «Último Reino», llega ahora «El rey del invierno», una serie inspirada en la trilogía de «Crónicas del señor de la guerra» de Cornwell, que ha sido traducido a más de veinte idiomas. El primer episodio se estrena en Movistar Plus+ mañana, y promete ser una digna sucesora de «Juego de Tronos», si es que no la supera, ya que, a diferencia del éxito de HBO – que se quedó sin material de George R.R. Martin al final de la quinta temporada– en esta ocasión ya hay una trama completamente desarrollada.

La peor amenaza

La serie, protagonizada por Iain de Caestecker en el papel de Arturo, comienza en el Siglo V. Décadas de brutales guerras entre las tribus han dejado a Britania dividida en varios territorios enfrentados, donde las vidas son fugaces y la violencia es la norma. Las tensiones se acentúan entre paganos y cristianos, y el rey supremo, Uther Pendragón (interpretado por Eddie Marsan) lucha de forma errada por unir a todas las facciones para hacer frente a la peor amenaza: los sajones.

Sus esperanzas residen en alianzas inestables con pueblos traicioneros, así como en su nuevo heredero, el recién nacido príncipe Mordred. Pero, según los presagios de Merlín el niño podría traer consigo la ruina del reino, por lo que desafía al monarca y decide ir en busca del hijo bastardo, Arturo desterrado ocho años atrás y el único capaz de unificar bajo su mando a las tribus contra los sajones.

La primera temporada, creada y escrita por Kate Brooke y Ed Whitmore, cuenta con 10 episodios. Los dos primeros han sido dirigidos por Otto Bathurst, habitual de series como «Peaky Blinders» o «Black Mirror». «Tiene un enorme talento, por lo que cuando escuché su nombre me emocioné», asegura a LA RAZÓN Nathaniel Martello White durante la presentación de la serie en Londres.

El intérprete de «Testigo mudo» o «Small Axe» da vida ahora a un Merlín muy diferente del que siempre se ha asociado a la leyenda. Lejos de ser un hombre mayor con pelo y barba blanca y una varita mágica, es un tipo atractivo que, a priori, representa lo sobrenatural, aunque sus habilidades no son una realidad objetiva sino una creencia subjetiva que compite silenciosamente con el cristianismo ascendente. ¿Es Merlín realmente capaz de lanzar hechizos y convocar poderes del más allá, o simplemente estamos viendo las cosas a través de los ojos de la gente de la época que así lo cree? «El hecho de que quisieran hacer algo diferente con el personaje me pareció algo interesante y emocionante de explorar», señala.

Siguen las guerras

Para Martello White, el éxito de las historias medievales está en la «curiosidad que todos sentimos por saber de dónde venimos, conocer quiénes éramos». «Pese a la tecnología y todos los avances que tenemos hoy, lo cierto es que, a un nivel, las cosas no han cambiado tanto porque seguimos hablando de guerras, religiones e idea de un imperio. Pero cuando hay armaduras y está la mitología de por medio la gente puede desconectar por un momento de la realidad», añade.

Por su parte, Ellie James («Podría destruirte», «La hija oscura», «I am Ruth») interpreta a druidesa Nimue, la protegida de Merlín. Está profundamente enamorada de Derfel (a quien da vida Stuart Campbell, de «Outlander») –un huérfano sajón herido rescatado por Arturo–. Sin embargo, considera que jurar el celibato es la única manera de ejecutar su misión. «Es desgarrador que ella no se dé cuenta de que puede tener ambas cosas. Pero al mismo tiempo no ve la tradición o no ve esas limitaciones que le impone la sociedad. Si hay reyes conversando, ella se sienta con ellos y les descuadra. Así que me encanta lo testaruda y lo desobediente que es», afirma a este diario.

«El Rey del Invierno» comienza con el exilio de Arturo del reino de Dumnonia, que se superpone aproximadamente con los actuales Devon y Cornualles en el extremo suroeste de Inglaterra. Durante sus años en el extranjero, adquiere ideas progresistas, como su oposición al sacrificio humano y un plan para una Gran Bretaña unida que pretende implementar como regente de facto de su medio hermano recién nacido. La inclinación moderna de Arthur se transmite a través de su peinado: mientras que la mayoría de los otros personajes masculinos usan mechones largos y apropiados para la época, él luce un corte ceñido y contemporáneo. Es el declive del paganismo y el nacimiento de una identidad nacional.