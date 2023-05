Mediaset podría recapacitar y no cancelar 'Sálvame'

Desde que a principios de mayo saliese a la luz que Mediaset ponía fin a, ‘Sálvame’, uno de sus programas estrella y más longevo de la cadena, para dar paso a un nuevo espacio presentado Ana Rosa Quintana, muchos telespectadores han sido quienes han querido mostrar su desacuerdo con la decisión tomada por la empresa de comunicación y su presidente, Borja Prado.

Momento del desmayo en "Sálvame" Telecinco

Casi tres semanas después de esta noticia, el final del programa presentado por Jorge Javier Vázquez podría no tener fecha de muerte definitiva.. El grupo de comunicación de la calle de Fuencarral podría tener un ‘plan b’ el cual consistiría en mantener el espacio de ‘La Fábrica de la Tele’ en su parrilla. Según ‘Informalia’, uno de los supervivientes a los cambios ejecutados por Borja Prado, Manuel Villanueva, director de contenidos generales de Mediaset, habría dado un golpe en la mesa informando de las grandes pérdidas que sufriría Telecinco sí ‘Sálvame’ desapareciese de la pantalla.

Algunos colaboradores en el plató de "Sálvame" Mediaset

A estas pérdidas hay que sumarle las dudas que la empresa de comunicación tiene sobre si el nuevo programa de Ana Rosa Quintana y el nuevo espacio de Sandra Barneda, ‘Así es la vida’, podrían lograr los índices de audiencia que el programa de Jorge Javier Vázquez ha obtenido durante 14 años.

‘’Repartir la tarde con un Sálvame más corto, otro trozo para Ana Rosa, una serie y un concurso es caro pero permitiría a la cadena ir rectificando y cambiando la cantidad y proporción de los ingredientes de su oferta de tarde conforme las audiencias se comporten», informa un directivo de televisión a Informalia.

‘’Manuel Villanueva ha convencido a Alessandro Salem de que conviene tener un plan B para poder recuperar 'Sálvame' o tal vez eliminarlo definitivamente más adelante’’, continuaba diciendo dicho directivo. Esta noticia ha provocado un aluvión de críticas positivas aumentando el número de peticiones para que el programa de las tardes de Telecinco no sea cancelado definitivamente. ‘La Fábrica de la Tele’ no se ha manifestado al respecto pero lo que sí han confirmado es que además de seguir trabajando con Mediaset, ‘Sálvame’ no tiene el punto final de manera definitiva.