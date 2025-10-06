Matthew McConaughey no descarta volver a True Detective: “Si el guion es bueno, debe hacerse”

Matthew McConaughey ha dejado abierta la posibilidad de volver a interpretar a Rust Cohle, el personaje que lo consagró en la primera temporada de 'True Detective', emitida en 2014. En una reciente entrevista con NME, el actor confirmó que ha mantenido conversaciones con Nic Pizzolatto, creador de la serie, sobre un posible regreso a la historia que lo unió a Woody Harrelson en una de las duplas más recordadas de la televisión contemporánea.

"Hay entusiasmo, sí, pero todavía no he visto ningún guion", reconoció el intérprete texano, que no duda en poner el listón muy alto. "Cuando leí 'True Detective' por primera vez, todo lo que decía Rust Cohle ardía. El guion estaba en llamas. Así que, si se hiciera una secuela, tendría que ir un paso más allá".

McConaughey dejó claro que tanto él como Harrelson estarían dispuestos a volver solo si la propuesta está a la altura de aquella primera temporada que marcó un antes y un después en la ficción criminal. "Nos gusta la idea, pero de momento no es más que eso: una idea. Si Nic escribe algo que Woody y yo consideremos lo bastante bueno, no sería una opción. Diríamos: hay que hacerlo. Tiene que ser realmente bueno, porque dejamos el listón muy alto".

Con estas palabras, el actor alimenta la esperanza de los seguidores de 'True Detective', que desde hace años reclaman el reencuentro entre Cohle y Hart, los dos investigadores que convirtieron la serie en un fenómeno cultural y crítico. Aunque por ahora no hay proyecto confirmado, el propio McConaughey admite que el tiempo no ha apagado la química ni el interés por regresar al universo creado por Pizzolatto.