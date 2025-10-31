Todo sobre la temporada 14 de 'La que se avecina': nuevos personajes, tramas y fecha de estreno en Telecinco

La esperada temporada 14 de 'La que se avecina' ya tiene fecha de estreno en abierto: Telecinco emitirá su primer capítulo el martes 4 de noviembre a las 23:00 horas. Tras su paso exclusivo por Prime Video, la exitosa comedia creada por Alberto y Laura Caballero y Dani Deorador regresa a la televisión generalista con nuevas tramas, incorporaciones y enredos que prometen mantener el espíritu caótico y desternillante de Contubernio 49.

En esta nueva entrega, los vecinos del edificio afrontarán situaciones de lo más variopintas: ruidos, boicots, conflictos vecinales y ocupaciones, además de romances imposibles y viejas rencillas que vuelven a estallar. La convivencia, como es habitual, estará al borde del colapso.

Entre las nuevas incorporaciones al reparto destacan Ana Arias (‘El pueblo’, ‘Cuéntame cómo pasó’) como Cristina, una odontóloga primeriza en la maternidad; Raúl Peña (‘El secreto de Puente Viejo’, ‘El pueblo’) como su marido Martín, un chef que empieza a trabajar en la cafetería-librería de Bruno; y Rocío Martín, que da vida a Greta, la nueva presidenta de la comunidad. Además, Paz Padilla retoma su papel de Chusa en tres episodios, convirtiéndose en la nueva inquilina del piso de Noelia.

La temporada también contará con apariciones especiales de rostros muy conocidos: Paloma Bloyd interpretará a Vero, exnovia del fotógrafo Óscar Serra, en una trama de cinco capítulos; Ernesto Sevilla volverá brevemente como Teodoro, el hermano de Amador; y Ángel Jodrá dará vida a Ramón, el padre de Amador, cuya visita sorprenderá a su hijo.

Mientras tanto, los Recio intentarán reflotar Mariscos Recio, enfrentándose a una nueva amenaza que pondrá a prueba su tenacidad. La marquesa Victoria Rafaela Balmaseda de Unzeta y Téllez-Girón volverá a la carga, decidida a desahuciar a Antonio y Berta del local, mientras que Amador se enfrentará a un inesperado problema de salud. Por su parte, Yoli vivirá una relación turbulenta con Óscar, en la que Menchu no dudará en intervenir, y Maite entablará una amistad con Greta que despertará el interés de Esteban.

Otros personajes tampoco se quedarán al margen del caos: Fermín recurrirá a su ingenio para salvar la cafetería de Bruno, Julia se rebelará contra sus padres y Agustín vivirá un romance tan apasionado como complicado.

La serie, reconocida con el Premio Ondas 2022 a la Mejor Serie de Comedia, continúa acumulando galardones y el favor del público tras más de una década en emisión. Con esta nueva temporada, 'La que se avecina' reafirma su lugar como una de las comedias más longevas y exitosas de la televisión española, manteniendo intacto su humor irreverente y su capacidad de reinventarse.

En su primer episodio, la marquesa Victoria Rafaela tratará de expulsar a los Recio aprovechando que su hermana Noelia está en coma y el matrimonio no tiene contrato. Pero Antonio no se lo pondrá fácil. A la vez, Amador intentará ayudar a Alonso a recuperar a Maite, mientras Fermín se enfrenta a Bruno por las extrañas iniciativas culturales que amenazan la cafetería. Por si fuera poco, Yoli y Lola deciden compartir piso, provocando los celos de Menchu, y Greta y Esteban buscarán la manera de librarse de sus molestos inquilinos mientras lidian con la rebeldía de su hija adolescente.