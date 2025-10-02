Jordi Sánchez reflexiona sobre su Antonio Recio y explica por qué tiene fecha de caducidad social

Con su "mayorista, no limpio pescado" o "Mariscos Recio, el mar al mejor precio", el personaje de Antonio Recio Matamoros ha conseguido adquirir una fama inigualable hasta el punto de convertirse en una figura imprescindible en 'La que se avecina'. Ahora, casi 20 años después, Jordi Sánchez, el actor que da vida a este polémico personaje en la serie de Telecinco, ha reflexionado sobre lo que representa en la sociedad actual.

El intérprete catalán ha destacado a los micrófonos de Mediaset las cosas buenas de su personalidad como que "se ilusiona como un niño", pero detrás de esa característica de Recio se esconde que esa ilusión se traslada a "cosas que no están bien" y esa cara de la moneda ya no le interesa tanto, por eso admite que sacar algún aprendizaje de él es una ardua tarea.

"Es un personaje con muchísimos defectos: homófobo, xenófobo, no respeta a nadie que no sea como él", ha descrito, señalando que lo que hace que sea divertido de Antonio Recio es que sea "una figura que representa a gente que existe" y que cuando desaparezca de la sociedad actual, "el personaje perderá interés".

Aunque sea "un personaje con muchos defectos", Sánchez asegura que está encantado con él y ha adelantado que hasta abril no volverá a meterse de nuevo en la piel de "El Pescadero", cuando comience a grabar los nuevos episodios.

"Tenemos capítulos guardados maravillosos", ha admitido, refiriéndose al capítulo 200 y que llegará con la temporada 16, cuyo rodaje finalizó en julio y, que será "una perla". "Lo hemos pasado muy bien rodándola. Mucho calor porque trabajar en verano es complicado, pero muy feliz", ha añadido.