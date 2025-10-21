Amazon Prime Video comparte el tráiler de la temporada 16 de 'La que se avecina', que celebrará su episodio 200 en cines

Los vecinos de Contubernio 49 volverán a mudarse, pero esta vez al cine y por un motivo muy especial. Así lo ha anunciado este martes Amazon Prime Video, tras lanzar el tráiler oficial de la temporada 16 de 'La que se avecina' y su fecha de estreno.

La ficción creada por los hermanos Caballero en 2007 llegará con sus nuevos episodios el próximo 18 de noviembre a la plataforma digital de streaming y, entre ellos, se incluye su capítulo 200, que se podrá ver en más de 40 salas de cine de toda España de la mano de Yelmo.

En concreto, el episodio celebrativo se proyectará en las sesiones de los días 11 y 15 de noviembre, pudiendo verse en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Gijón, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, A Coruña, Vigo o Bilbao. Asimismo, los seguidores de la serie pueden adquirir sus entradas a través de la venta anticipada.

Los ocho episodios de la nueva temporada verán la luz un año después del lanzamiento de la última entrega, pero con un significativo cambio. El estreno será de un único episodio, por lo que irán viendo la luz cada martes hasta inicios del próximo año.

La nueva temporada traerá consigo "celos, tuk-tuks, drogas, sectas, okupas, cuernos y bucles espacio-temporales", mientras que el capítulo celebrativo incluirá una "polvorienta sorpresa" que nos "mantendrá pegados al sofá como un koala a su eucalipto".

En cuanto al reparto, Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Pablo Chiapella, Félix Gómez, Carlos Areces, Luis Merlo, Miren Ibarguren, Loles León, Petra Martínez, Eva Isanta, Mamen García, Macarena Gómez, Nacho Guerreros, Raúl Peña, Paz Padilla y Daniel Muriel seguirán dando vida a sus personajes.