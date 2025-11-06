Netflix desvela las primeras imágenes de 'Oasis', su exclusivo resort vacacional con Ana Garcés como protagonista

Hace unos meses, Ana Garcés se embarcó en una nueva aventura de la mano de Bambú Producciones tras su salida de 'La Promesa'. La actriz será la protagonista de 'Oasis', la nueva serie de la productora que recuerda a la exitosa serie estadounidense de HBO 'The White Lotus' y que Netflix se encargará de emitir en 2026.

Este jueves, la plataforma de streaming ha compartido las primeras imágenes tras finalizar su rodaje, en las que se pueden ver a parte de los actores que darán vida a los principales personajes de esta ficción grabada en Tenerife y que girará entorno a un resort vacacional llamado Oasis, el más lujoso del país.

Tal y como se había anunciado previamente, Tomy Aguilera, Victoria Kantch y Berta Castañé compartirán protagonismo junto a la vallisoletana, mientras que el resto del reparto lo completan Manel Duarte, Ada Molina, Alex Mola, Cande Méndez, Laura Simón, Jan Buxaderas, Amanda Palominoy Blas Polidori (La sociedad de la nieve). Además, la serie cuenta con la colaboración especial de Paco Tous y Verónica Sánchez.

'Oasis' ha sido creada por Ramón Campos, Jon de la Cuesta Olaizola, Javier Chacártegui Horrach, David Orea Arribas y Ricardo Jornet Gallego y su trama transporta al espectador hasta un paraíso reservado para las familias más adineradas que cuenta con playas privadas, instalaciones VIP y una seguridad impenetrable. En definitiva, el lugar idóneo para pasar el mejor verano de tu vida.

Sin embargo, no todo iba a ser de color de rosas y todo se desmorona cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición. En un lugar tan exclusivo, la sospecha recae sobre todos, y nadie podrá abandonarlo hasta que se descubra al culpable.