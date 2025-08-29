Netflix pone fecha de estreno a su inquietante thriller sobre una escuela para adolescentes problemáticos

"Detrás de las puertas de este colegio para jóvenes problemáticos nada es lo que parece". Con esta inquietante premisa, Netflix se prepara para lanzar su nueva miniserie, 'Incontrolables', el próximo 25 de septiembre. La ficción promete sumergir a los espectadores en una trama llena de suspense, donde nada es lo que parece en este aparentemente idílico pueblo.

Creado y protagonizado por el cómico y actor Mae Martin, este thriller supone un cambio de registro para el canadiense, que pretende excavar más a fondo en la etapa de la adolescencia y "en todos los sentimientos viscerales" que se desprenden de ella, según ha declarado al portal de noticias de la plataforma.

La plataforma ha compartido en sus redes sociales el tráiler completo. en el que se pueden distinguir a los actores que integran un reparto encabezado por Toni Collette, de 'El sexto sentido'. A ella se suman Sydney Topliffe, Alyvia Alyn Lind, Brandon Jay McLaren y Patrick J. Adams.

La trama se sitúa en el pintoresco pueblo de Tall Pines, donde secretos siniestros acechan tras cada puerta cerrada. Poco después de que el agente de policía Alex Dempsey (Martin) y su esposa embarazada Laura (Gadon) se muden a su nuevo hogar, se conecta con dos estudiantes.

Abbie (Sydney Topliffe) y Leila (Alyvia Alyn Lind), de la escuela local para "adolescentes con problemas", están desesperadas por escapar y podrían ser la clave para desenterrar todo lo podrido en el pueblo. A medida que Alex comienza a investigar una serie de incidentes inusuales, sospecha que Evelyn (Collette), la misteriosa líder de la escuela, podría estar en el centro de todos los problemas.

'Incontrolables' se define como una emocionante y revolucionaria miniserie sobre la eterna lucha entre una generación y la siguiente, lo que sucede cuando la amistad y la lealtad se ponen a prueba, y cómo las verdades enterradas siempre encuentran la manera de salir a la superficie.

Para la creación de la serie, Martin se ha inspirado en sus propias experiencias: "Yo era un adolescente rebelde a principios de la década del 2000 y, a mi mejor amiga, la enviaron a uno de estos institutos para adolescentes con problemas cuando tenía 16 años".

"Regresó y contó historias descabelladas sobre el tema", ha explicado el intérprete y productor de la ficción aludiendo a su interés por investigar la industria de los "adolescentes con problemas".