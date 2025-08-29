Telecinco da marcha atrás y vuelve a programar réplicas de 'Got Talent' los fines de semana

En un mes para olvidar y con unas resultados en audiencias que han llevado a Telecinco a promediar un 8% de cuota de pantalla, en algunos tramos incluso por debajo de esa cifra, la cadena ha decidido realizar el enésimo cambio en su programación del fin de semana.

Si hace una semana utilizaba 'Agárrate al sillón' como comodín para emitir réplicas los sábados y domingos del concurso presentado por Eugeni Alemany, el último fin de semana volverá a sacar del cajón las reposiciones de 'Got Talent'.

Los datos fueron más claros que el agua y la estrategia no funcionó. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana, registró un 6,4% y un 7% de share, que le hizo bajar a una media del 7,7% y registrar su peor semana de la historia.

Y una parte de ese resultado se debe a las réplicas del concurso que cuenta con Rafa Castaño como campeón a batir. La primera entrega emitida el sábado comenzó con un 4,7% de cuota de pantalla, pero la segunda anotó un 3,7% de share.

El domingo tenía otra opción para resarcirse por partida triple, pero los datos hablan por sí solos: la primera reposición comenzó con un 7.2%, bajó a un 5.5% en la segunda y finalizó con una tercera entrega que registró un 3.9% de cuota de pantalla.

Unos datos que contrastan con sus principales competidores, de los que se aleja peligrosamente. Por un lado, Antena 3 se mantiene en el 12,1%, mientras que La 1 registra un 10,3% de cuota de pantalla. Todo ello ha repercutido en la posición de la cadena con sede en Fuencarral, que es la quinta opción para los telespectadores, por detrás de los canales autonómicos.