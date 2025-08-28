Netflix presenta ‘Monster: The Ed Gein Story’, con Charlie Hunnam como el asesino que inspiró el terror moderno

Netflix ya calienta motores para el regreso de su exitosa antología 'Monster', que el próximo 3 de octubre estrenará su tercera temporada bajo el título 'Monster: The Ed Gein Story'. En esta ocasión, el actor Charlie Hunnam será el encargado de meterse en la piel de Ed Gein, el asesino en serie y saqueador de tumbas que marcó un antes y un después en el imaginario del terror moderno.

La plataforma describe la serie como su entrega “más escalofriante” hasta la fecha. Ambientada en la América rural de los años 50, mostrará cómo un hombre solitario de Wisconsin ocultaba en su deteriorada granja un auténtico “casa de los horrores”, inspirada por su obsesión con su madre y una mente cada vez más perturbada.

La historia de Gein, conocido como el “Carnicero de Plainfield”, no solo estremeció a la sociedad de su época, sino que dejó un legado imborrable en el cine. Su figura fue la base para algunos de los villanos más icónicos del género, desde 'Psycho' hasta 'La matanza de Texas' y 'El silencio de los corderos'.

Junto a Hunnam, el reparto lo completan Tom Hollander, Laurie Metcalf y Suzanna Son, además de Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill y Robin Weigert.

La serie está producida por Ryan Murphy e Ian Brennan, creadores de la franquicia, y cuenta también con la participación de Max Winkler, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Louise Shore, Carl Franklin y el propio Hunnam como productores ejecutivos. Brennan y Winkler firman además la dirección de algunos episodios.

Tras el éxito de las entregas dedicadas a Jeffrey Dahmer y a los hermanos Lyle y Erik Menéndez, Netflix vuelve a apostar por un caso criminal real que promete mantener pegados a la pantalla a los amantes del true crime y del terror.