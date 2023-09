Pasamos una noche en el Continental, el famoso hotel de las películas de John Wick

La apuesta de Amazon Prime Video por sus series continúa siendo alta. Un año después del lanzamiento de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder", la plataforma sigue poniendo el ojo en historias que ya tienen una base sólida de fans. En esta ocasión, han decidido expandir el universo de John Wick, una saga cinematográfica que se diferencia de muchas otras al no basarse en una novela, cómic o videojuego, sino en cuatro películas protagonizadas por Keanu Reeves. De este y muchos otros temas nos habló el equipo técnico en el evento que Amazon realizó en Londres para presentar la serie, porque la mejor manera de conocer el Continental es pasando una noche en el propio hotel, y eso es lo que hicimos.

Check-In

'The Continental: Del universo de John Wick' es una precuela que transcurre 40 años antes de la saga protagonizada por Keanu Reeves. En esta ocasión, el foco está puesto en un joven Winston (papel que en las películas interpretó Ian McShane), y se nos narra cómo se hizo cargo del famoso hotel que sirve como refugio para los asesinos más letales del mundo.

Este viaje al pasado fue lo que marcó la tónica de nuestra llegada a Londres, y es que Amazon transformó el Soho House en el icónico Hotel. De repente, rodeados de individuos que eran susceptibles de esconder algo desagradable en el maletero. Tras una cena al ritmo de “I Feel Love” de Donna Summer,

Agente de Policía-The Continental Amazon

Monedas-The Continental Amazon

La serie arranca con una escena de acción increíble que da el pistoletazo de salida a una trama que avanza a buen ritmo; la acción está bien integrada en la narrativa y funciona de forma tan orgánica que no transmite esta sensación de “set piece” de la que a veces pecan muchas películas de acción. Es un primer acto que cumple con su función introductoria, pero al mismo tiempo se percibe como una película muy sólida.

Tras el visionado, tuvimos un breve encuentro con el equipo técnico, entre los que se encontraban Albert Hughes (director del primer episodio), Basil Iwanyk y Erica Lee (productores ejecutivos), Larnell Stovall (director de acción), Sarah Arthur (diseñadora de vestuario) y Raffertie (compositor).

Equipo técnico-The Continental Amazon

Basil Iwanyk habló de cómo surgió la idea de volver al pasado de estos personajes; originalmente se planeó que la serie transcurriera en la actualidad, pero la ausencia de Keanu Reeves lo hacía inviable. Fueron los guionistas quienes, revisando las películas de John Wick, dieron con una frase de Winston donde mencionaba que había sido gerente del hotel desde hacía mucho tiempo.

La tetralogía protagonizada por Keanu Reeves deja la puerta abierta a más historias, y a estos cabos sueltos se refirió la productora, Erica Lee, cuando aseguró que la posibilidad de más spin-offs dependía enteramente de los fans. El equipo confía en que el público que acude al cine a ver cada nueva entrega de Wick se acerque al televisor para ver cada nuevo episodio de “The Continental”.

Teniendo a ese público como referencia, se trató de darle a la serie un tono más cinematográfico. Sin ir más lejos, una de las pocas indicaciones que recibió Albert Hughes, director del primer episodio, fue “Menos televisivo, más enigmático”. De la misma forma, la estructura de la serie se divide en tres episodios, como si de los tres actos de una película se tratara.

Dentro del Hotel

La noche fue sorprendentemente tranquila, teniendo en cuenta que nos alojábamos en un hotel de inquietante reputación. Fue tras el desayuno cuando empezamos a corroborar la fama del lugar, pues asistimos a una demostración de una escena de lucha.

Larnell Stovall-The Continental Amazon

Escena de acción-The Continental Amazon

Basil Iwanyk y Erica Lee (productores ejecutivos de la serie) nos hablaron de lo difícil y a la vez liberador que resulta construir una serie sin tener una hoja de ruta como una novela. “A veces desearía que tuviésemos algún material que nos ayudase a llenar los agujeros de la historia, pero también nos sentimos cómodos con la hoja en blanco”, explicó Basil Iwanyk. “Teníamos el reto de expandir el universo de John Wick”, apuntó Erica Lee. Para los dos productores, la gran pregunta era si los fans responderían a un producto de la saga en el que Keanu Reeves no estuviese implicado. “De alguna forma es como si The Continental fuera una prueba”, plantea Erica Lee. “La pregunta es si ¿los fans de John Wick quieren ver más historias sin el personaje de John Wick? Si la respuesta es sí, tenemos más historias que contar”, concluye su compañero.

Basil Iwanyk y Erica Lee-The Continental Amazon

Para Sarah Arthur (diseñadora de vestuario), el gran reto de esta miniserie fue recrear el Nueva York de los años 70. “Lo interesante de los 70 es que no están tan lejos, es como si los pudieras tocar y encontrar ropa en las calles”, nos contó. Esta proximidad no impidió que se empapase de todas las referencias en torno a esa época. “Para recrear Nueva York en los 70 había un montón de fotografías y películas como Taxi Driver. Obviamente no quería copiar nada, pero es interesante ver lo que aportan otros a esta época”. Nosotros quisimos que nos recomendase una de esas películas que le habían inspirado a la hora de crear el vestuario de la serie y ella lo tuvo claro: “El documental del Studio 54”.

Sarah Arthur-The Continental Amazon

La presencia de Larnell Stovall (director de acción) se deja entrever en toda la serie, ya que si algo caracteriza a esta saga son las escenas de lucha. Él quería alejarse de ese tipo de acción más pulida y hacerlas más “viscerales, reales y sucias”. Cuando le preguntamos cuál era su escena favorita del primer episodio, respondió que la de la cocina. “Cuando tienes únicamente a dos personas luchando frente a frente es mucho más complicado mantener la atención del espectador, porque aparentemente hay menos elementos con los que jugar”, explicó.

Check-out

Durante nuestra estancia en Londres, Amazon había cuidado cada aspecto para que, al dejar el Continental, sintiésemos que volvíamos de nuevo al presente. Esta atención por cada pequeño detalle de la experiencia se trasladó a la pantalla, donde se puede apreciar un enorme respeto por la saga y los fans. Los tres episodios de “The Continental” ya están disponibles en Amazon Prime Video. Para verlos, solo tienes que entregar la moneda adecuada.