Paula Echevarría lidera el reparto de la nueva serie de atresplayer, 'A la deriva'

El Festival de San Sebastián sirvió de escenario idílico para que atresplayer mostrará sus nuevos proyectos de cara al curso de series 2025-26. Entre ellas destaca la nueva unión entre Paula Echevarría y el grupo Atresmediatras los éxitos 'Velvet' y 'Gran Reserva'. La actriz asturiana regresa a la pequeña pantalla seis años después para protagonizar la serie 'A la deriva', en la que interpretará una de las mujeres de un pueblo pesquero que deben afrontar el naufragio del barco en el que viajaban sus maridos, hijos y padres.

Esta producción, liderada por Buendía Estudios Canarias junto a Boomerang TV en colaboración con Atresmedia, se ubica en la localidad costera de Batuel, que quedó marcado en los años 70 por una tragedia que cambió la vida de todos sus habitantes. El barco capitaneado por Héctor Parrado se hundió en alta mar con varios hombres del lugar a bordo, y nunca se halló rastro alguno de la tripulación. La desgracia golpeó a casi todas las familias: hubo madres que lloraron a sus hijos, niños que crecieron sin sus padres y, sobre todo, mujeres que quedaron en una situación de extraña indefinición, sin marido y sin el amparo legal de ser reconocidas como viudas. Entre ellas estaban Lucía, esposa de Héctor, junto a Maca, Rosa, Berta y Paloma, quienes decidieron unirse en medio del dolor para sostenerse mutuamente. Esa unión les dio fuerza para afrontar el vacío, y poco a poco forjaron una amistad profunda. Sin embargo, dos años más tarde, el inesperado regreso de cinco pescadores declarados desaparecidos sacude al pueblo. La alegría inicial pronto se mezcla con la confusión, pues los “resucitados” no solo traen esperanza, sino también verdades ocultas y tensiones que amenazan con reabrir viejas heridas.

Otras series que presentó atresplayer en San Sebastián