Qué fue de Benito Pocino, el primer 'Mortadelo' del cine que perdió su papel por culpa del dinero

En el año 2003, Javier Fesser nos trajo la primera versión live action de 'Mortadelo y Filemón', los grandes personajes del genio del tebeo Francisco Ibáñez, con una película que contó con la aprobación del mismo creador de los personajes. Filemón fue interpretado por Pepe Viyuela, mientras que la elección de Mortadelo fue toda una sorpresa, gracias al increíble parecido de Benito Pocino, un trabajador de Correos y eterno secundario que tuvo su gran oportunidad con esta película, aunque su salario le jugó una mala pasada. La película, está incluida en el catálogo de contenidos de Disney+.

La avaricia rompe el saco

Benito Pocino, un actor amateur que compaginaba trabajos temporales con pequeños papeles en cine y televisión, nunca pensó en presentarse al casting de 'La gran aventura de Mortadelo y Filemón'. Sin embargo, su extraordinario parecido con el personaje de Francisco Ibáñez llamó la atención del equipo de producción, que lo contactó directamente. Su interpretación como Mortadelo resultó ser un elemento clave para el éxito de la película, convirtiéndose en un atractivo especial para el público. A pesar de su falta de experiencia en grandes producciones, su actuación fue bien recibida y le permitió acceder a nuevas oportunidades en el mundo del cine.

No obstante, su carrera no alcanzó el éxito esperado. Aunque su papel en 'La gran aventura de Mortadelo y Filemón' le abrió puertas, solo obtuvo algunos trabajos en publicidad y en las películas 'La máquina de bailar' (2006) y 'Déjate caer' (2007). Cuando se planeó la secuela 'Mortadelo y Filemón. Misión: salvar la Tierra' (2008), Pocino no fue seleccionado para retomar su personaje, ya que, según se dijo, exigió un salario mayor al ofrecido. Como resultado, el papel fue interpretado por Edu Soto. Esta decisión no solo afectó a Pocino, sino también a la recepción de la película, que tuvo una recaudación y críticas inferiores a la primera. Su último trabajo llegó en 2016 con 'El sulfato anatómico', un mediometraje de bajo presupuesto inspirado en una historieta de Ibáñez.