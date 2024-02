¿Qué pasara hoy martes 6 de febrero en 'Hermanos'?

La noche del lunes 5 de febrero, Antena 3 volvió a emitir un capítulo de una de sus series más aclamadas por el público. La ficción turca ‘Hermanos’ de nuevo reveló uno de los temas que había quedado en el aire y que a muchos preocupa: la muerte de Leyla, hermana de Tolga. En el capítulo de este lunes, Tolga estuvo a punto de descubrir cómo falleció su hermana ya que Bahar, hermana de Zehra, y la pequeña de los Eren, Emel, se encontraban jugando con unos DVDs.

Finalmente Tolga no logra ver dicho vídeo pero si Oğulcan ya que aparece en el despacho. Este no da crédito al ver que Süsen estaba implicada. En un acto de rabia decide contarle todo a Tolga pero se lo piensa y considera que no es bueno revelarle la verdad optando por guardar silencio no sea que su amigo comience una cruzada con Süsen.

Esta, al saber que el primo de su chico sabe la verdad le agradece que no haya dicho nada pero Oğulcan le deja más que claro que no lo hace por ella sino por su primo Ömer, quien sospecha que algo está ocurriendo ya que no le gusta como su primo trata a su chica. Süsen, tras saber que Oğulcan sabe todo se dirige a Akif, furiosa, porque este no borró el vídeo del ordenador. Cansada le dice a Akif que va a confiar pero este le pide que no lo haga.

En la escuela, Sarp inicia un conflicto con Orhan ejecutando un plan para implicar a este en un supuesto robo de material escolar. El director, sin alternativas, se ve obligado a despedir a Orhan. En cuanto a Suzan y Ahmet, cada vez se puede ver a ambos más cómplices. Ella decide visitarlo para darle una sorpresa pero se sorprende al ver a Sevval que ha regresado a casa.