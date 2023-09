La risa fácil que necesitamos

En la era de las plataformas de streaming la competencia por captar audiencia ha permitido ampliar la oferta televisiva a producciones de todo el mundo, a otras formas de hacer televisión, a distintas historias y maneras de contarlas. Y en esa búsqueda de nuevas propuestas, de explorar otros ángulos, SkyShowtime ha estrenado el pasado 4 de septiembre su última serie original “The Winner” (“Víťaz”).

Se trata de una producción eslovaca escrita por Zuzana Dzurindová y Peter Nagy, que en tono de comedia familiar nos cuenta la historia de Viktor Hudák, un Primer Ministro ficticio de un pequeño país de Europa del este que pierde toda su popularidad, aunque él no es consciente de ello, y se ve obligado a abandonar su carrera política y regresar a una vida cotidiana que ya no conoce, pues está acostumbrado a los privilegios del poder desde hace más de una década, pero en la que pretende encajar y vivir una vida sencilla jugando al golf. Sin embargo, cuando su sucesor revoca radicalmente todas las políticas que pasó toda su vida desarrollando, rápidamente se da cuenta de que ha perdido todo su poder y popularidad.

Este es el punto de partida de “The Winner” y es aquí donde toda la sátira política tiene cabida, pues el argumento da pie a toda clase de cuestionamientos sin perder jamás el humor, generalmente inteligente y sutil, pero también con muchos gags visuales, sencillos y con cierta retranca, haciendo que cada minuto que pasa en la trama te enganche más, convirtiéndose en una serie ligera para ver, pero con un interesante punto de reflexión.

Pero hay más, y es aquí donde la realidad actual hace su magia, porque al llegar a casa el panorama no mejora para Viktor, divertida y acertadamente interpretado por Ady Hajdu, pues resulta que su esposa y tres hijas se han acostumbrado a vivir sin él y tienen un mejor contacto con el mundo real, tanto que ellas también se sienten alejadas de su padre e, incluso, muchas veces avergonzadas. Sin embargo, no hay agresividad ni odio por ello, es como si comprendieran perfectamente que el ex Primer Ministro es inofensivo y está tan desconectado de la realidad, que no necesitan enfrentarlo porque es más sencillo llevarlo a su terreno y manipularlo sin que él, aparentemente, se dé cuenta, dando pie a un sinfín de situaciones realmente graciosas.

Y es que el personaje de Viktor resulta entrañable, a pesar de representar al político chauvinista, ególatra, tacaño y radical, incapaz de ver más allá de sus narices ni de asumir la transformación que la sociedad ha vivido en sus años de mandato, pues de aquella conflictiva Europa balcánica que, se entiende, supo gestionar, ya queda muy poco y los problemas de hoy en día son radicalmente diferentes y en ellos es, simplemente, un auténtico inútil. Por eso no encaja, pero es tan ingenuo que no lo ve, por mucho que intenten abrirle los ojos y su popularidad sea prácticamente nula, algo que tampoco entiende.

Además, en su caída, arrastra a su familia, que se mueve mucho mejor socialmente e intenta mantener su estabilidad, aunque sea negando y actuando en contra de su padre, al que tienen que reeducar de alguna manera. Viktor no sólo no ve la necesidad, porque siente que la sociedad tiene mucho que agradecerle, sino que tampoco tiene el más mínimo interés, pues su única pasión, la que realmente le mueve, es el poder, que se haga lo que él quiere, pero eso ya no lo consigue ni siquiera en su propia casa.

“The Winner” es una de esas series que te ves del tirón sin darte cuenta, porque además de ser una producción amena, de esas que te relajan, entretienen y te hacen olvidar un poco los problemas del día a día para sentarse y disfrutar con una sonrisa fácil, es dinámica y liviana, los capítulos de alrededor de treinta minutos se van volando y sientes la curiosidad por ver qué es lo siguiente que va a pasar. Así, cuando menos lo piensas, ya te has consumido los seis capítulos que componen la temporada. Seguramente la primera de ellas, porque hay muchos caminos que Zuzana y Peter pueden seguir explorando para hacer pasar vergüenzas a la familia de Viktor y para que el propio ex Primer Ministro aprenda un poco más de la sociedad en la que vive.

La vedad es que a veces nos hace falta reírnos un poco de nuestra misma realidad y, finalmente, esa es la invitación que nos hace “The Winner”. Nos abre a la posibilidad de entender otro punto de vista sin esa acritud que ahora parece imposible de evitar.

Reconocidos en Eslovaquia, desconocidos en España

Probablemente, los nombres que hacen realidad esta producción son desconocidos en nuestro país, pero en Eslovaquia son auténticas estrellas y su calidad es innegable. Dirigida por el galardonado cineasta Jan Hřebejk, reconocido por su película de culto «Pelíšky», y con un guion de Zuzana Dzurindová y Peter Nagy, «The Winner» es protagonizado por Ady Hajdu. El elenco también incluye a Ivana Chýlková, Milan Ondrík, Petra Dubayová, Zuzana Páleníková, Ján Jackuliak, Kristína Sisková, Rea Frlajsová, Natalia Germani, Noël Czuczor, Vladislav Plevčík, Sarah Arató y Štefan Martinovič.