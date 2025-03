Santiago Segura revela como se unió El Fary a la banda sonora de 'Torrente'

En 1998 Santiago Segura nos descubría a uno de los grandes personajes de ficción de la gran pantalla, José Luis Torrente, un policía machista, racista, franquista, zafio, aficionado a las prostitutas, bebedor, consumidor de un poco de droga tomada con rigurosa mesura según él, fan de El Fary, y fanático del equipo Atlético de Madrid. La película, 'Torrente, el brazo tonto de la ley' fue todo un éxito en taquilla, recaudando 10 millones de euros tras un presupuesto que no llegaba a los dos millones. Tras esta cinta ha venido 4 secuelas y una sexta entrega anunciada por el propio Segura en 'El Hormiguero'. Dentro de esta primera película, encontramos el tema de El Fary 'Apatrullando la Ciudad' y el propio realizador madrileño ha revelado como surgió esta primera interacción entre el cantante y Torrente.

Le encantó la película

Santiago Segura siempre ha reconocido la importancia de El Fary en la esencia de Torrente, y su famosa canción 'Apatrullando la Ciudad' es una prueba de ello. Cuando comenzó a escribir el guion, tenía claro que el protagonista necesitaba una referencia musical potente, y pensó: "Si el Fary hubiera estado en la Guardia Civil o los bomberos, sería perfecto". Como no existía una canción adecuada, decidió crearla él mismo. Sin conocimientos musicales, improvisó un esbozo y recurrió a Carlos Jean, quien le ayudó a plasmarla en una maqueta. Al presentársela a El Fary, este reaccionó sorprendido: "Esto no es mi tesitura, yo no puedo cantar esto". Sin embargo, Segura insistió en que debía interpretarla con su estilo habitual, y finalmente el cantante aceptó.

Cuando El Fary vio la película por primera vez, Segura estaba escondido observando su reacción. "Le veía mover la cabeza y decir ‘¡Qué arte! ¡Qué arte!’ mientras se reía con todo. Fue un éxito", recuerda el director. Sin embargo, hubo un momento curioso al final. Kiko Veneno había compuesto el tema de cierre, ¿Dónde va Torrente?, y Segura pensó que sería genial que El Fary cantara un fragmento para cerrar el círculo entre lo clásico y lo moderno. Pero cuando se lo propuso, la respuesta fue rotunda: "No me veo, no existo en esta canción". Finalmente, confesó su verdadera razón: "Además, la canción habla mal de Torrente… ¡y Torrente es fan del Fary!".

