‘Stranger Things 5’ dirá adiós sin Eddie Munson, pese a los rumores de su regreso

Los hermanos Duffer han sido claros: Eddie Munson no volverá en la última temporada de ‘Stranger Things’. El personaje, interpretado por Joseph Quinn, se convirtió en uno de los más queridos por los fans gracias a su papel en la cuarta entrega, pero su historia terminó con su muerte en el Mundo del Revés. Pese a los rumores y teorías que circulaban en redes sobre una posible resurrección, los creadores de la serie han cerrado la puerta a cualquier regreso.

“Me encanta que Joe Quinn juegue con la gente, pero no, está muerto”, aseguró Matt Duffer en una entrevista con Empire. “Joe está tan ocupado que todo el mundo debería saber que no va a volver. ¡Ha rodado como cinco películas desde entonces! Está completamente bajo tierra”, bromeó el creador.

Con estas palabras, los Duffer ponen fin a una de las especulaciones más persistentes entre los seguidores de la ficción. La muerte del guitarrista del Hellfire Club fue uno de los momentos más recordados de la cuarta temporada, y su carisma convirtió a Munson en un icono instantáneo de la serie.

Mientras tanto, la esperada quinta temporada de ‘Stranger Things’ prepara su despedida definitiva, con el regreso de los personajes principales y nuevas incorporaciones, como Linda Hamilton, que dará vida a una agente del gobierno. Según los Duffer, esta última entrega servirá para cerrar todas las tramas pendientes y despedir a Hawkins con una historia “épica y completa”.