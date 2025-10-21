RTVE retira 'Cuánto, cuánto, cuánto' tras el batacazo en audiencias de sus dos primeros programas

Las apuestas son arriesgadas, pueden salir bien o mal y, tras lanzar la moneda al cielo con 'Cuánto, cuánto, cuánto', a RTVE le ha salido cruz. Según ha informado PocoPasaTV y han confirmado otros medios, el concurso presentado por Eva Soriano y Aníbal Gómez ha sido cancelado después de dos programas en emisión.

Una noticia que era de esperar si se mira a sus audiencias. El día de su estreno coincidió con la retransmisión del partido de fútbol de la selección española, que cosechó un 32,7% de share con 3.447.000 espectadores. Sin embargo, el formato de prime time producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa no supo seguir la estela del deporte y reunió a tan solo 881.000 seguidores, promediando un 10,6% de cuota de pantalla.

Peor suerte tuvo el sábado pasado y los resultados pesaron como una losa: 5.1% de cuota de pantalla y 492.000 espectadores. En su segundo día de emisión, fue superado con creces por sus principales competidores. Sin ir más lejos, 'Bailando con las estrellas' en Telecinco alcanzó los 997.000 espectadores con un 13,4% de share, mientras que el estreno de 'La ruleta de la suerte noche' promedió un 11,9% de cuota, juntando a 1.163.000 televidentes.

En un principio, el concurso estaba pensado para emitirse en directo, pero por problemas de agenda de su presentadora, se decidió emitir las dos primeras entregas grabadas. Según ha informado 'Formula TV' el rodaje previsto para el 23 y 29 de octubre de 2025 se ha cancelado, así como el cuestionario de El Terrat para participar como público se ha cerrado.

'Cuánto, cuánto, cuánto' contaba con un presupuesto de 6,2 millones de euros, según los datos comunicados por RTVE, y estaba enmarcado en la nueva etapa de la cadena, que ha reforzado su programación de entretenimiento con títulos como 'Late Xou' con Marc Giró, 'Futuro imperfecto' con Andreu Buenafuente, y la décima edición de 'MasterChef Celebrity'. Ahora, dejará su hueco en el prime time de los sábados por la emisión de películas.