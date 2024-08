La versión más ingenua de "María Antonieta"

Movistar Plus+ vuelve a fijarse en nuestro vecino del noreste para deleitarnos con los inicios de una joven princesa que fue enviada a tierras galas con el propósito de engendrar a un heredero que uniría a dos de las grandes potencias del siglo XVIII, Austria y Francia. "María Antonieta" nos narra la vida de una de las figuras más controvertidas del pueblo francés, cuyos actos, junto a los de su marido, el rey Luis XVI, desencadenaron uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad: la Revolución Francesa, que marcó el inicio de la conocida "Edad Contemporánea". En esta primera temporada (la segunda ya ha sido confirmada) que llega hoy al catálogo de la plataforma de streaming con una entrega doble, nos muestra una versión bastante ingenua de una niña de catorce años que llegará a reinar Francia, una imagen muy diferente a la que podemos apreciar en los primeros minutos de la cinta "Napoleón" de Ridley Scott, que nos enseña el desenlace final de María Antonieta, siendo decapitada tras su ser enjuiciada el 16 de octubre de 1793.

Una versión distinta

Bajo la dirección y creación de Deborah Davis, quien ya escribió un drama de época con sabor a Oscar ("La favorita", que catapultó a Olivia Colman como mejor actriz principal y fue nominada a mejor guion por la Academia), la serie rescata la irreverencia y el humor de la cinta de Yorgos Lanthimos como puntos fuertes. Sin embargo, a veces la serie adolece de falta de interés, sin lograr entretener a un espectador que ya conoce el desenlace, dado que está basada en una historia real.

Así es "María Antonieta"

Emilia Schüle encarna a una joven María Antonieta, que se encuentra en su fortaleza austríaca antes de ser enviada a Francia para ser encadenada en Versalles y obligada a casarse con el futuro heredero del trono francés. La divertida e inocente María Antonieta va perdiendo esos rasgos de ingenuidad a medida que avanza su relación con Luis XVI (interpretado por Louis Cunningham), mostrándonos un matrimonio sin química. Aunque esto podría considerarse un aspecto negativo en un producto audiovisual, en este caso se ajusta perfectamente a la realidad que se vivía en el interior del palacio real galo, una sociedad corrupta bajo el amparo de todo tipo de lujos y excentricidades. La joven María Antonieta, sometida a una cárcel de oro, se verá abrumada por la presión de otorgar rápidamente un heredero que una a los dos imperios, un hijo que selle una alianza temida por Europa. Sin embargo, el despilfarro asociado a esta alianza terminó provocando un malestar general en el pueblo, dando paso a las ideas ilustradas que culminaron en uno de los grandes cambios sociales y culturales de nuestra historia. Esta presión por procrear se refleja en una escena de la serie, en la que toda la corte espera que María Antonieta y Luis XVI se desvistan y entren en la cama para consumar su matrimonio. Sin embargo, las intimidades nunca llegan, ya que el propio heredero coloca un cojín entre ambos, impidiendo cualquier contacto físico, dejando claro que no siente ninguna atracción por ella. La banda sonora acompaña la opresión que vive María Antonieta, sumida en un matrimonio forzoso basado en intereses políticos, ignorando por completo la opinión de la princesa austríaca, quien carece de poder de decisión sobre su propia vida. Entre peinados extravagantes y caros vestidos, se encuentran dos adolescentes sin atracción mutua, sin libre albedrío, asustados por un futuro que, aunque parece prometedor, terminará siendo su perdición.

Poca química entre Luis XVI y María Antonieta Movistar Plus+

"María Antonieta" ha sido un éxito para las productoras Estudios Banijay, BBC, Canal+ y CAPA Drama, a pesar de no contar con el beneplácito de Francia, donde se ha criticado el intento de Deborah Davis de convertir a María Antonieta en un icono feminista actual. Aun así, la serie ha sido vendida en más de 147 países y llega a nuestro país de la mano de Movistar Plus+, que emitirá los dos primeros capítulos de una sola vez y luego ofrecerá un episodio cada lunes hasta completar los ocho que conforman esta primera temporada. Además, ya se ha confirmado una segunda temporada, pues aún queda mucho por contar sobre la vida de "Madame Déficit", que llegó de forma ingenua a Francia y se transformó a los ojos de su pueblo. Veremos si en temporadas posteriores la "gran princesa" llega a pronunciar la célebre frase "que coman pasteles", traducción tradicional de la oración original en francés, "Quíls mangent de la brioche", que supuestamente fue dicha por María Antonieta en uno de los peores momentos de crisis en la que estaba sumida el territorio galo, pero que no existen ningún tipo de prueba convicente que confirmen que ese descaro fuera dicho por la última reina absolutista de Francia, antes de que la Monarquía fuera derrocada en agosto de 1792.