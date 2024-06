Sofía Suescun sobre 'Supervivientes': "El aburrimiento te hace meterte en tramas que te salpican"

Sofía Suescun fue la primera concursante confirmada en participar en 'Supervivientes All Stars', una edición que reunirá a los mejores para vivir una experiencia única y aún más extrema. No ha dudado en tomar la decisión de volver a tirarse del helicóptero, tras convertirse en la ganadora de Supervivientes en 2018, y postularse, desde antes de llegar a los Cayos, como una de las favoritas para llevarse de nuevo el premio.

"Quiero ir a vivirlo y a sentirlo", la concursante quiere darlo todo en las pruebas y "algunas que fallé en su día, intentar ganarlas". Asimismo, espera conseguir mayores "habilidades a la hora de no pasar hambre", en definitiva, volverse una mejor superviviente. Para ella, la edición de 2018 fue una sensación gratificante donde no se esperaba el triunfo en ninguna de las etapas del concurso. "Creo que tuve una evolución muy buena porque aprendí a hacer todo, sabiendo nada", se sincera haciendo retrospectiva de aquel concurso del que se siente orgullosa, asegurando que lo más duro fue superar los miedos y enfrentarse al hambre: "Yo no sabía ni donde meterme, era horroroso, una desesperación...".

"La propia necesidad te agudiza el ingenio", es la conclusión de Sofía tras afirmar que debería haberse preparado un poco la supervivencia para este próximo 'All Stars'. "Pero, ¿para qué? Mejor una vez que estés allí, según vayas necesitando una cosa u otra", sentencia entre risas.

Mientras, Kiko Jiménez se encuentra en Honduras, desconociendo la próxima participación de su pareja, tras la expulsión esperando de nuevo una salvación contra Blanca. "Lo he visto muy bien, llevan mucho tiempo (...) Empezó súper bien, pero el aburrimiento te hace meterte en tramas que te hacen salir un poco salpicado", comenta Sofía sobre su evolución. La naturalidad y la picardía de Kiko han logrado mantenerle en el concurso junto a su gran compañera Marieta, de la que despedía entre lágrimas en la palapa. "Es la persona que mas ha movido el concurso, la que nos ha hecho desde casa cabrearnos, reírnos, todo... al final es lo más importante", recalca Sofía sobre el concurso, "Lo está haciendo genial".

La hija de Mayte Galdeano afirma estar "muy contenta, con muchas ganas, deseando que llegue el día". Sofía se encuentra, como el resto de España, a la espera de conocer los próximos nombres con los que compartirá varios meses en una isla desierta. "Por lo que han dicho hasta ahora, bien", ha comentado sobre los participantes confirmados. Hasta el momento, conocemos a Adara Molinero y a Bosco Blach Martínez-Bordiú, ambos participaron en 'Supervivientes 2023', alcanzando el segundo y el primer puesto del concurso.

Los concursantes vuelven a Honduras para revalidar sus títulos y alzarse como el mejor superviviente de la historia.

Sofía espera aprender algo de los buenos supervivientes que irán a los Cayos Cochinos. Se especula con la posible participación de Tom BrusseyMarta Peñate. Por su parte, Anabel Pantojaha confirmado que no participará en esta edición debido a problemas de agenda, al igual queVioleta Mangriñán y su novio Fabio Colloricchio e Isabel Pantoja.