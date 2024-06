Terelu campo desmiente en 'D Corazón' ser víctima de una estafa: "Es falso"

Terelu Campo ha respondido categóricamente en TVEa las declaraciones de Kiko Hernández en el programa 'Ni que fuéramos Shhh', donde este aseguraba que "Terelu había sido víctima de una estafa de 50.000 euros". Según Hernández, "alguien cercano a Terelu le pidió el dinero para un proyecto que nunca se materializó "y, además, insinuó que el responsable podría ser un exnovio de la colaboradora.

La reacción de Terelu no se hizo esperar. Durante su intervención en 'D Corazón' la colaboradora se mostró visiblemente molesta y aclaró que nunca había prestado dicha cantidad de dinero. "Terelu, ¿te han estafado?", le preguntó Jordi González, a lo que ella respondió con sorna: "Ay, así de veces", acompañando sus palabras con un gesto irónico. Sin embargo, cuando se le preguntó directamente si le habían estafado dinero, Terelu fue clara: "No lo sé, debe ser que lo saben otros".

Ante la insistencia de Jordi González, Terelu negó rotundamente haber prestado dinero. "No, es que no es verdad, yo no he prestado dinero, las cosas no son así", recalcó. Aunque dejó entrever que alguien podría deberle dinero, enfatizó que no se trataba de los 50.000 euros mencionados y que la historia no había sido contada "correctamente".

Terelu aprovechó también para enviar una indirecta a Kiko Matamoros, quien dijo conocer a la persona implicada pero que no tenía constancia de que hubiera sido pareja de Terelu. "Me molesta hablar de esto muchísimo porque es incómodo y porque tal y como se ha dicho es totalmente incierto. Por lo menos pido que cuando se cuenten las cosas se cuenten como son", afirmó Terelu, criticando que la información se haya difundido de manera tan vaga y sin precisión.

Durante el debate en el programa de La 1, Susana Juradorecordó que se había insinuado que la persona que estafó a Terelu era un exnovio, a lo que Terelu respondió con frustración: "Yo estoy harta de escuchar idioteces en mi vida. Si yo por la mañana me tengo que levantar a desmentir todas las imbecilidades que se han dicho sobre mi vida, sobre mi madre, sobre mi hija no haría otra cosa en la vida".

Finalmente, Terelu insistió en que es mentira que alguien le haya pedido o que ella haya prestado 50.000 euros. "Es mentira, totalmente falso que alguien me haya pedido a mí 50.000 euros o que yo le haya prestado a alguien 50.000 euros", reiteró. Sin embargo, reconoció que hay personas que le deben dinero, aunque no especificó cantidades ni contextos. "Ahí hay una persona que sabe la iglesia pero no lo cuenta", concluyó, dejando claro que la información difundida por Kiko Hernández no corresponde a la realidad.