Kiko Hernández se tatúa por Fran Antón: esta es su inesperada muestra de amor

Al principio intentaban llevar su relación de la forma más discreta posible e incluso la negaban, pero Kiko Hernández aprovechó los últimos días de "Sálvame" para desvelar la mayor exclusiva de su vida: estaba enamorado de Fran Antón y se iba a casar con él.

De ese momento ya ha pasado un año y su matrimonio va viento en popa, tal y como demuestran cada día a través de sus redes sociales. De hecho, el tertuliano acaba de compartir en su cuenta de Instagram la imagen de un tatuaje que se ha realizado en honor a su marido, coincidiendo con su primer aniversario de boda.

"Segundo y último tatuaje que me hago… para una persona que me tiene como loco y que no deja de sorprenderme cada día. ¡Te amo!", ha comentado Kiko Hernández junto a la imagen de su tatuaje, las iniciales de Fran Antón en lo que parece ser una de sus muñecas. Una muestra de amor permanente que da buena fe de que sus intenciones son estar juntos para toda la vida.

Lo cierto es que Antón ya es uno más en la familia de Hernández, especialmente en lo que respecta a las hijas pequeñas del colaborador televisivo. Las niñas están encantadas con su padrastro, un sentimiento recíproco en él, que las quiere y cuida como suyas.

Tanto es así que Kiko Hernández ya se refiere a Fran Antón como al otro padre de las niñas, una palabra simple pero cargada de significado que no hace más que demostrar lo unidos que están. "Viaje mágico, cuatro años esperando por la pandemia y por fin pude cumplir el sueño de mis enanas. ¡Feliz! Además, acompañado por su mejor amigo, su tío, y el amor de mi vida, su padre Fran Antón. Gracias", escribió el extertuliano cuando toda la familia viajó a Disneyland París.

Además de su relación sentimental, Kiko Hernández y Fran Antón están unidos de forma profesional. Los dos gestionan sus propia productora, KH Antón Producciones, una sociedad que desarrolla todo tipo de proyectos audiovisuales e incluso eventos, y de momento parece irles muy bien. Bajo su sello vio la luz el spot del Gobierno de Melilla contra la violencia de género protagonizado por Rocío Carrasco o "La ouija", una de sus últimas obras de teatro.