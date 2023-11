'GH VIP': Laura Bozzo estalla y amenaza con abandonar el concurso

‘Gran Hermano VIP 8’, el reality de Telecinco, volvió a emitir este martes ‘GH VIP: última hora’ revelando cuál de los tres concursantes se salvaba de la expulsión de cara a la gala que tendrá lugar el próximo jueves 23 de noviembre y estará presentada por Marta Flich, presentadora de Mediaset.

Lara Álvarez, conductora del ‘Última hora’, conectó con los habitantes de la famosa casa de Guadalix de la Sierra para desvelar quién de los tres nominados (Laura Bozzo, Michael y Zeus Montiel), se salvaba de la temida expulsión. Finalmente el italiano se libraba de estar en la cuerda floja dejando a la presentadora peruana y al hijo de Sara Montiel entre las cuerdas.

Tras saberse el nombre del salvado, Bozzo no dudó, con tono de mal perder, en asegurar que ‘’no se preocupasen por ella porque ya sabía de qué iba este juego’’. "Qué raro me parece que toda la gente me quiera y de repente todo el mundo me odia. No tengo problema. Yo cojo ahora mis maletas y me voy, hablo con el Súper y me voy", reaccionaba con mal perder después de que Lara Álvarez le preguntase como estaba.

La presentadora, al ver la reacción de la concursante, quiso recordarle que aún faltaban días para saber quién sería el expulsado y todo podía pasar. Pero la peruana seguía metida en su cabezonería. "Con todo respeto, de lo que yo sé de televisión esto no lo entiendo. Como no lo entiendo, prefiero retirarme", continuaba insistiendo mientras el 'team naranja' pedía a la audiencia que no hicieran caso a sus palabras.

Zeus, por su parte, aseguraba estar tranquilo. "Lo que tenga se ser será y evidentemente estas últimas semanas no he estado muy bien. A nivel mental he estado desgastado y evidentemente estoy tranquilo por verme con un pie y medio fuera. Si pasa, no pasa nada. Noto desgaste mental y la casa se me hace bastante grande", explicaba el nominado.

Al escuchar las palabras de su compañero, la disgustada protagonista volvió a manifestar su malestar: "Yo vine, di lo mejor de mí, me divertí... Lo pasé increíble. Era un reto para mí llegar al corazón del público y creo que llegó un momento en el que yo veo cosas que no me convencen, entonces tal vez no sea la persona indicada para este juego que ya se sabe quién va a ganar", sentenció a la vez que Lara le volvía a recordar que aún quedan dos días y todo puede pasar para luego mostrar los porcentajes oficiales los cuales eran 52% de votos frente a un 48% de votos.