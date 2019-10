Ureña y Aguado, novedades de la temporada 2019-20 de Plaza México

Los españoles Paco Ureña, triunfador absoluto de la temporada en Madrid, Bilbao y Pamplona, y Pablo Aguado, quien confirmará su alternativa, serán las novedades de la temporada 2019-20 de la Plaza México, según informaron los organizadores. Ureña y Aguado destacan en el elenco de los matadores para la nueva temporada mexicana en la que prevalecen toreros españoles y mexicanos, además del peruano Andrés Roca Rey y el francés Sebastián Castella.

Tradicionalmente la temporada de la Plaza México transcurre entre los meses de noviembre y febrero con fechas especiales el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, y el 5 de febrero, cuando se conmemora el aniversario de su fundación. Al lado de Ureña y Aguado destaca Antonio Ferrera, que acaba de salir por la puerta grande en Madrid, tras encerrarse con seis toros en la Feria de Otoño.

A expensas de anunciar los carteles en que se repartirán los nombres anunciados, la Plaza México confirmó la presencia de Roca Rey en la tradicional Corrida Guadalupana, en la que toreará reses del hierro de Begoña, ausente 23 años del coso de Insurgentes.

El elenco de toreros mexicanos está formado por Ernesto Javier «Calita», Joselito Adame, Luis David, Uriel Moreno «El Zapata», Fabián Barba, Arturo Macías, Fermín Rivera, José Mauricio, Antonio García «El Chihuahua», Octavio García «El Payo», Juan Pablo Sánchez, Arturo Saldívar, Gerardo Adame, Diego Silveti, Sergio Flores, Antonio Mendoza, Gerardo Rivera, Santiago Zendejas y Leo Valadez. El grueso de matadores extranjeros trae la novedad de la inclusión de Aguado, quien confirmará en Plaza México.

Los demás miembros de este grupo de toreros no mexicanos son los españoles Pablo Hermoso de Mendoza, Enrique Ponce, Ferrera, Morante de la Puebla, Diego Ventura, Emilio de Justo, Ginés Marín, y Guillermo Hermoso de Mendoza, además de Roca Rey y Castella. Salvo la siempre destacable pero no sorprendente ausencia de José Tomás, la única figura que no está en este avance de Temporada Grande y que llama la atención por su mucho credo en México es El Juli, más cuando ya estuvo ausente la Temporada Grande 2018-19.

En cuanto al apartado ganadero estarán los hierros de Piedras Negras, Xajay, Reyes Huerta, Villa Carmela, Santa Fe del Campo, Fernando de la Mora, Vistahermosa, La Estancia, Jaral de Peñas, La Antigua, Pozohondo, Bernaldo de Quirós, De la Mora, Barralva y Julián Hamdan.

Llama la atención que no esté anunciado el hierro de Enrique Fraga tras el indulto de una res de esta ganadería, logrado por el rejoneador Diego Ventura hace un año. No se sabe si se incorporarán nombres y ganaderías antes de que se anuncien los carteles definitivos de la Temporada Grande 2019-2020 en la Plaza México de la capital del país.