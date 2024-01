DAVOS’24 lanza el dinero digital global

Se habla de ello desde hace bastante tiempo. Viene la moneda digital, para sustituir al cash, con la excusa de que así se acabará la ciberdelincuencia y el dinero B, entre otros males modernos. La noticia adquiere relevancia ahora porque se ha dicho en Davos, la sede del World Economic Forum (WEF), entidad de debate privada surgida al amparo del Club de Roma y sustentada por las élites económicas globales. Cada año Davos anticipa lo que está por venir, de modo que los temas centrales han sido sucesivamente la pandemia, la emergencia climática, la inteligencia artificial y ahora la desinformación y la CBDC (Central Bank Digital Currency, o moneda electrónica). Dicen sus portavoces que la ventaja que tiene es la comodidad y la rapidez, amén de servir para controlar delincuentes, narcotraficantes, estafadores y el dinero obscuro. En definitiva, “un mundo mejor”, pues no se podrán comprar ni vender armas, drogas, prostitución, pornografía, ni excedernos en el consumo de contaminantes, CO2, carne o lo que decidan. Luego está, en segundo lugar, la batalla contra la desinformación, anunciada por Ursula Von der Leyen. Se resume en que sólo podrán difundir contenidos quienes estén autorizados (se supone que por los políticos), impidiendo el anonimato digital y entrar a las webs que “desinformen”. En tiempos de Franco a esto se le llamaba “censura”. Ahora son medidas que se tomarán “por nuestro bien”. Ya lo dice Miley, estrella de Davos’24: “Viva la libertad, carajo”. Todo muy coherente. No hay que perderse, por cierto, el reportaje del New York Post sobre la night-life de los “cerebros” planetarios del WEF. Top Secret, no: lo siguiente.