Cuando Jesús Gil presentó un programa de televisión en un jacuzzi

Ahora que ha vuelto a la actualidad gracias al documental de HBO España, “El pionero” no está de más recordar su faceta televisiva. Era un hombre sin complejos. Tanto, que a pesar de que sus prácticas en los negocios y en la política no fueron nada ortodoxas -digamos que no respetaba demasiado a la Justicia-, era un imán para los ciudadanos. Tanto es así que en 1991, cuando ya era alcalde de Marbella, Telecinco le ofreció un programa para el estío, “Las noches de tal y tal”. Él, que fue posiblemente uno de los personajes más mediáticos de su época, no dudó en presentar en bañador, sin ocultar su imponente barriga, metido en un jacuzzi y rodeado de mujeres de bikini. En este programa de entretenimiento le acompañaba Jeanette Rodríguez, protagonista de la telenovela “Cristal” que se convirtió un fenómeno televisivo en España y el humorista Pepe Da Rosa Jr. Obtuvo el respaldo de la audiencia, ya que logró una cuota de pantalla del 40 por ciento. Emitido desde Marbella, Gil se marcaba unos monólogos sobre cualquier situación e incluso entrevistó a su caballo “Imperioso” (del que decía “hasta Schuster lo ha montado. Es tan noble que solo detecta a los que son amigos míos) y respondía a las preguntas de los espectadores con su particular campechanía. El espacio lo concibió como una promoción tanto de Marbella como del Atlético de Madrid. La sintonía de cabecera se convirtió en una de las canciones del verano. “Las noches de tal y tal” se mantuvo en antena durante once semanas.