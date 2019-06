No han querido hacer mucho ruido, ya que se trata del episodio piloto, pero según “Enternainment Weekly”, los responsables de la precuela de “Juego de tronos” ya están rodando en una de las localizaciones preferidas de la serie de HBO: Irlanda del Norte. Todavía no se sabe si también se rodará en otros países. La precuela, que según George R. R. Martin se titulará “The Long Thing”, que también fue el título del tercer episodio de la temporada final, tiene como protagonistas a Naomi Watts (“Lo imposible”, 2012), Miranda Richardson (“Churchill”, 2017), Naomi Ackie (“Lady Macbeth”, 2016) y Denise Gough (“Guerrilla”). En declaraciones a la publicación antes citada, Martin dijo que, la serie, que se desarrolla miles de años antes de la narración de “Juego de tronos”, “Westeros es un lugar muy diferente. No hay Desembarco del Rey. No hay trono de hierro. No hay Targaryens: Valyria apenas ha comenzado a ascender gracias a sus dragones. Estamos tratando que sea un mundo diferente, más antiguo”. La producción, que es una de los más esperadas de HBO, se podrá ver a finales de 2020 siempre que se dé luz verde al proyecto después del episodio piloto.