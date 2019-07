La idea más disparatada del presidente de Ucrania para Chernobyl

Mientras Rusia está que trina con la visión que ofrece la serie sobre cómo gestionó la URSS la catástrofe de Chernobyl -están dándole vueltas a la posibilidad de filmar una produción ofreciendo su versión de los hechos- el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se está frotando las manos ante los ingresos que puede lograr gracias a la ficción y, ya de paso, tensar un poquitín más las relaciones con Rusia, que están viviendo un momento crítico.

Desde que se estrenó la serie, el turismo a la “zona de exclusión” -que comprende un área de 30 kilómetros alrededor de la central nuclear- ha subido un 40 por ciento. Pero Zelensky quiere más. A principios de julio, según la CNN, dijo que Chernobyl era un “imán para los turistas” y que es uno de los “símbolos de la nueva Ucrania”. Durante la firma de un decreto relacionado con “el desarrollo de territorios afectados por la contaminación radiactiva provocada por el desastre en Chernóbil”. precisó que está valorando la creación de otras rutas turísticas y la renovación de los puntos de control existentes, así como la creación de otros nuevos, según un comunicado publicado por la presidencia ucraniana.

A través de un comunicado afirmó: “Debemos darle una nueva vida a este territorio de Ucrania. Hasta ahora, Chernobyl era una parte negativa de la marca de Ucrania. Es hora de cambiarla. Chernobyl es un lugar único en el planeta donde la naturaleza revive después de un desastre global causado por el hombre, donde hay un verdadero “pueblo fantasma”. Tenemos que mostrar ese lugar al mundo a los científicos, ecólogistas, historiadores y turistas”. De esta manera ignora que todavía es una zona radioactiva.

HBO amarra a su creador

Mientras, la plataforma de “streaming” ha cerrado un acuerdo con su creador, Craig Mazin -sí, el mismo que colaboró en el guión de “Resacón en Las Vegas”- para futuros proyectos. Tras el éxito de público y de crítica, además de las 19 nominaciones a los premios Emmy, HBO quiere retenerle en un momento en que todas las plataformas están reclutando talentos para no quedarse atrás en la guerra de contenidos tras el anuncio de HBOMax, de Warner Media, Apple TV y Disney+. Mazin y HBO han llegado a un acuerdo para producir nuevos proyectos, informa “Deadline”. “Craig ya está pensando en diferentes ideas”, ha dicho el presidente de programación Casey Bloys. Eso sí, a pesar de que los hindúes le estaban suplicando que hiciese algo parecido con el desastre de Bhopal, parece ser que no va seguir la estela de series sobre catástrofes. “Por supuesto que está interesado en la historia, pero no pretendemos hacer una franquicia sobre desastres naturales o humanos”. Sin embargo, no se cierran a esa posibilidad.