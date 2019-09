PressReader se asocia con La Razón

PressReader, el más importante quiosco digital de revistas y periódicos a nivel mundial, se acaba de asociar con La Razón, periódico español de tirada nacional. Este acuerdo supondrá un gran beneficio para millones de usuarios de todo el mundo que tendrán acceso a este periódico a través de la aplicación de PressReader, lo que sin duda aumentara la importancia del diario a nivel internacional. Pero, además, a través de este acuerdo, La Razón se incorpora a la tecnología de PressReader para desarrollar su propia plataforma digital y de esta manera ofrecer un mejor servicio a sus lectores afiliados allá donde vayan.

La Razón se está posicionando como uno de los referentes en cuanto a la innovación digital en medios de comunicación en España al aliarse con los mejores expertos del mercado. Sergio Rodríguez, Subdirector Digital de La Razón, ha señalado que “La colaboración con PressReader permitirá a La Razón mejorar en dos frentes. El primero es el de la distribución en formato digital de nuestro producto impreso, donde nuestra ambición es llegar al máximo número de potenciales clientes. El segundo es fortalecer nuestra estrategia de pago por contenidos a través de Younews, el área de contenido Premium para suscriptores digitales de La Razón. Para ambos casos PressReader se ha mostrado como un socio con amplio conocimiento tecnológico y una visión completa del negocio de los medios digitales, lo que ha facilitado al máximo el trabajo y la integración.”

PressReader está asociado con miles de bibliotecas además de compañías del mundo del turismo y la hostelería como Meliá, NH, Marriot International, Iberia, British Airways, Turkish Airlines, Silversea y MSC Cruceros, entre otras. Estas compañías ofrecen PressReader a sus clientes para que puedan seguir sus publicaciones preferidas y no perder el hilo de la actualidad durante sus viajes de ocio o negocio.

“Añadir La Razón a nuestra plataforma supone un importante crecimiento de mercado tanto en España como en Latino América” comenta Steve Chapman, VP Content Partnerships en PressReader “No solo nuestros millones de lectores tendrán acceso al popular diario, además, todos nuestros socios del mundo del turismo y bibliotecas se beneficiarán al poder ofrecer esta publicación tan importante de España a sus clientes internacionales”.

PressReader también trabaja con muchos otros grandes editores y títulos como The Guardian, The Globe and Mail, Condé Nast, El Periódico de Cataluña, As, National Geographic y mucho más alrededor del mundo.