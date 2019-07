¿Quieres comprar las prendas originales de “Orange is the New Black? Te decimos dónde

Muchos fanáticos ya están penando por el final de “Orange is the New Black”, cuya séptima y última temporada se estrena el sábado en Movistar Series. Desde su comienzo la serie fue un éxito, aunque también es cierto que se ha ido desinflando poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Sin embargo, todavía son una legión los que han seguido las vicisitudes de las reclusas de Litchfield. Para superar este momento de orfandad ante el final de la producción sus fans podrán comprar recuerdos de cada temporada de la producción original de Netflix.

¿Quiere uno de los uniformes de las reclusas?, ¿sus chaquetas?, ¿cualquier accesorio que se les ocurra? Solo tienen que tener una buena cuenta corriente y ser muy rápido en la subasta que comenzará el 20 de septiembre en eBay y VIP Fan Auctions. En total serán 950 productos y cada viernes se añadirán 100 nuevos. Entre los productos más codiciados está el uniforme de presidiaria de Piper (interpretada por Taylor Schilling), las gafas de Alex, que mantiene una relación de amor con Piper, el vestido de Dolce & Gabbana que usó Lorna, el oso de peluche de Pennsatucky (Taryn Manning), entre otros productos, además de los uniformes de los funcionarios de prisiones.

Quizá las adquisiciones más sorprendentes sean las bandejas en las que almuerzan las reclusas, el set de las duchas y las tarjetas de identificación de la prisión de la Penitenciaria Litchfield.