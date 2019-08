La mejor serie de HBO es una crítica al poder

Desde que «Juego de Tronos» llegó a su fin, en HBO han tratado de colocar «Succession» como su nueva ficción de cabecera. Puede que a primera vista ambas series no parezcan tener mucho que ver; después de todo, en una había dragones y zombis y la otra toma su trama del tipo de intrigas financieras que aparecen en la Prensa. Sin embargo, comparten un enfoque central: la familia y la construcción de imperios. En todo caso, no son sus respectivos géneros los que las distinguen. En el fondo, «Succession» hace lo mismo que su predecesora –recordarnos que la gente corriente no somos más que peones en los juegos que enfrentan a los poderosos, y que los poderosos son seres terribles–, pero lo hace muchísimo mejor y con más profundidad y claridad y sentido del humor, y negándose a plegarse a la audiencia como sí lo hacía «GOT». Es una serie fascinante, que mezcla el thriller corporativo y el melodrama y la sátira demoledora para desvelar el vacío moral que se crea cuando aquellos que lo tienen todo se creen con el derecho de no rendir cuentas por nada.