El final de ‘The Big Bang Theory’ después de 12 temporadas ha traído consigo una enorme nostalgia no sólo a los fans de la serie, sino también a los propios protagonistas. El último de ellos fue Johnny Galecki, quien dio vida a Leonard Hofstadter, el eterno compañero de habitación de Sheldon Cooper.

Galecki reveló recientemente en una entrevista con el medio ‘TeleStar‘ que le ofrecieron antes el papel de Cooper antes que a Jim Parsons, pero acabó rechazándolo.

“Me habían ofrecido el papel de Sheldon, pero me negué. Estaba más interesado en la historia de amor entre Leonard y Penny. Fue cuando nos reunimos con Kaley Cuoco y Jim Parsons y me di cuenta de que teníamos algo especial”, asegura. Galecki.

A pesar de que este no ha sido su único secreto, el actor también ha confesado que rechazó participar en ‘The Big Bang Theory’ hasta en cinco ocasiones: “Al principio, no entendí nada. Realmente no vi el punto de la serie y pensé que no funcionaría. Incluso me negué cinco veces a participar antes de finalmente aceptar. Esto demuestra lo estúpido que soy”.