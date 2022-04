La Romana, el mejor refugio de golf de todo el Caribe

Después de estos dos años de pandemia en los que no hemos podido viajar fuera tanto como nos gustaría, el cuerpo nos pide un merecido descanso allende los mares. Y para cumplir con ese objetivo nada mejor que optar por uno de esos alojamientos que cumplen con todas las expectativas, tanto de descanso como de entretenimiento con el buen tiempo más que asegurado.

Puestos a elegir un buen lugar, de esos que son pura maravilla para los cinco sentidos, Casa de Campo Resort&Villas en La Romana, en República Dominicana, es de las opciones que nunca defraudan, pues se trata de uno de los resorts más exclusivos del mundo que se complementa con una oferta espectacular de exquisitas villas de lujo, un centro turístico y una comunidad residencial de 28,000 m² en La Romana, en la costa sureste del país.

Un total de 90 hoyos

Casa de Campo está especialmente pensado para los amantes del golf que quieren aprovechar sus días de descanso para practicar su deporte favorito, sin prisas ni estrés. No en vano, las villas ubicadas en el resort de golf son conocidas por los viajeros más exigentes, grupos de golf y celebridades a nivel mundial y están disponibles para todos los huéspedes. Y es que, con un total de 90 hoyos de golf, todos ellos creados por el famoso diseñador de campos de golf, Pete Dye, Casa de Campo es el destino de golf sin igual de la República Dominicana, y por extensión, de todo el Caribe.

Casa de Campo ofrece dos tipos de alojamiento en el mismo destino. Por un lado, un hotel con habitaciones que pueden alojar a dos adultos y dos niños o tres adultos, mientras que por otro lado también se da la opción del alojamiento en villas, casas privadas que el hotel renta y que son ideales para familias, grupos de amigos y grupos de golf.

Casa de Campo Resort & Villas está considerado uno de los alojamientos más exclusivos de República Dominicana FOTO: Archivo

En cualquier caso, los amantes del deporte verde tienen un infinito abanico entre el que elegir a la hora de pasar horas practicando golf, ya que Casa de Campo tiene tres campos de primer nivel que no dejan indiferente a nadie. Tres recorridos de una calidad indiscutible y con un mantenimiento de primer nivel: «Teeth of The Dog» es el campo número uno del Caribe, con 18 hoyos, mientras que «Dye Fore» propone al viajero jugar tres recorridos variables de nueve hoyos (Chavon, Lagos y Marina); por su parte, «The Links», de 18 hoyos, se trata de un lujo para los sentidos, ya que invita al viajero a jugar mientras admira las maravillosas villas que hay en Casa de Campo.

Pero Casa de Campo no es solamente golf. Tiene mucho más que ofrecer, pues es posible disfrutar de todas las actividades al aire libre que pueden imaginarse, como el polo, la caza o el tenis, así como una zona de fitness y una playa en exclusiva, Playa Minitas, sin pasar por alto la zona comercial con tiendas, pequeños comercios y numerosos restaurantes.

Casa de Campo tiene la mejor gastronomía que puede encontrarse en República Dominicana. Todos sus restaurantes han sido reconocidos entre los mejores del país, pues son de alta cocina, con chefs reconocidos y de renombre. Durante el año realizan diferentes eventos gastronómicos que son un deleite para los sentidos. En concreto, Casa de Campo cuenta con siete restaurantes de diversa cultura, entre ellos la cocina dominicana, española, italiana, mexicana, asiática y, también, cocina internacional.

Villas privadas

El concepto de Villas en Casa de Campo se traduce en residencias privadas de lujo en el Caribe. Están ubicadas en diferentes localidades dentro del resort de Casa de Campo. Las Clásicas y Garden se distribuyen entre el campo de golf con vistas a los tres campos, mientras que las Oceanfront y las villas Exclusivas tienen una ubicación estratégica, algunas con vistas espectaculares a los Altos de Chavón. Todas ellas cuentan con piscina, servicio de mayordomía diario y ama de llaves, carritos para desplazarse por el resort, traslado a los aeropuertos y otra serie de privilegios.