El glamour de Lisboa queda al descubierto

Su encanto queda al descubierto de forma inevitable. En los últimos años, Lisboa se ha abierto al mundo y se ha dejado conocer en todo su esplendor y glamour, tanto así que los empresarios del mundo aterrizan en la emotiva capital para convertirlo en un hub de negocios global.

Y es que la idea de playa y fado son solo algunos conceptos clichés de la cultura portuguesa, porque lo cierto es que a día de hoy, Lisboa se ha convertido en uno de los epicentros de Europa, donde abundan los planes culturales y la aventura, donde el estilo y la moda no pasa desapercibida, donde se conciertan los contratos y miradas que más perdurarán en el tiempo.

Para su llegada, la comodidad y exclusividad es bien entendida por los hosteleros más meticulosos de la ciudad. Así, el Hotel Valverde de la cadena Relais & Chateaux, situado en medio de una de las calles de lujo más famosas del viejo continente “la Avenida da Liberdade”, pone a disposición de los turistas un servicio único, de calidad e inolvidable.

A la altura de su elegancia, el hotel está acompañado, en esta vía de oro, por marcas de moda como Cartier, Montblanc, Burberry, Hackett, Longchamp, Emporio Armani, Versace, además de íntimos y exclusivos bares y restaurantes. Así los amantes del buen vestir y la alta cocina tendrán las mejores opciones a solo unos pasos.

Valverde, desde el recibimiento, te augura una estancia de primera, el personal se encarga de mostrarte las magníficas instalaciones que se esconden detrás de su gran portal en Liberdade. Tal y como es Portugal, este hotel reluce por su carácter oculto y encantador, pues sus instalaciones tienen el diseño de una casa señorial perfectamente pulida. En todo el establecimiento, los colores profundos que matizan las paredes contrastan con los tonos vivos de las telas y cojines.

Con solo dos años, desde su apertura en medio de la pandemia de 2020, la marca ha demostrado su fortaleza y se ha mantenido en el mercado a pesar de las adversidades. Hoy, el hotel de propiedad familiar disfruta de la recuperación del sector y la alta temporada de verano, que ha atraído a cientos de turistas del mundo.

No obstante, el beneficio no es solo para ellos como marca hotelera, sino también para todos los negociantes que trabajan con ellos, ya que todos sus proveedores son locales. De esta manera, el hotel no solo contribuye a la economía nacional, sino también fomenta la sostenibilidad, usando productos que no requieren un transporte largo, que supone mayor contaminación.

Todo esto se debe a que Valderde está comprometido con el medioambiente y en cada una de sus acciones pone por delante el respeto por la naturaleza, teniendo en cuenta que Portugal es un país conocido por su diversidad y sus grandes entornos naturales.

“En Valverde hacemos que te sientas con la confianza y comodidad de casa, esa es nuestra misión”, cuenta a LA RAZÓN, Adelia Carvalho, Directora General del Hotel Valverde.

“Nos gusta que nuestros huéspedes sientan la calidad de nuestros productos, porque nosotros somos una familia y en las familias portuguesas, ser hospitalarios es una tradición que se cultiva en los hogares”, añade.

ESTILO Y DECORACIÓN

Una inteligente combinación de detalles retro y antigüedades, muebles antiguos y grabados artísticos se extiende desde la entrada hasta las habitaciones. Con techos altos y plomería expuesta, el ambiente casi industrial del restaurante.

En las áreas comunes como la terraza exterior o la piscina, las áreas verdes acompañan las instalaciones brindando un espacio fresco, agradable y acogedor. Cuentan también con varios salones, donde los huéspedes pueden realizar diversas actividades como leer, trabajar o simplemente reposar en un ambiente agradable.

Hotel Valverde - Lisboa FOTO: Victor Lopes

APUESTA ECOLÓGICA

Además de su decoración a base de plantas, como ya hemos mencionado, Valverde se ha preocupado por los pequeños detalles e implementa en su merchandising, productos reciclables, ecológicos y locales.

Todos los productos con los que trabaja la marca son nacionales y de primera. Para certificar por cuenta propia a qué nos referimos con “ecológico” y “calidad”, solo hace falta sentarse en la terraza y beber uno de sus smoothies saludables con una pajita comestible o ver como queda tu cabello y piel después de probar cada uno de los productos de baño que están en las habitaciones.

PROPUESTA GASTRONÓMICA

Desde la hora del desayuno buffet, se puede sentir la frescura de las frutas y el olor de los panes recién hechos. Cuentan también con opción de carta y la sugerencia es probar los jugos naturales detox para iniciar la mañana.

Pero esto solo es el inicio, porque Valverde cuenta también con la propuesta gastronómica en el Restaurante Bar “Sitio Valverde”, donde despliegan una exquisita cocina portuguesa bajo la dirección de la chef Carla Sousa.

Con un toque delicioso de sabor caboverdiano, el menú ofrece los “Clásicos” habituales, al cual se añade una sugerencia diaria propuesta por el Chef a la mesa, de una manera muy particular y adecuada a gusto de cada cliente.

La carta de Sitio Valverde, está caracterizada por una cocina de autor perfecto para la hora de comida o cena, ya que el ambiente se presta para fomentar un momento inolvidable, junto a unos sabores que deja una marca imborrable en el paladar de quienes lo prueban.

Además del restaurante, el hotel tiene disponible servicio de Bar con cocktails de autor y además una carta de Clásicos disponible durante todo el día. En días de fin de semana, el ambiente deslumbra aún más con la música en vivo en medio del patio principal, en frente de Sitio Valverde.

Lisboa está de moda y su belleza ha quedado al descubierto, la buena noticia es que ahora los viajeros más exigentes y exclusivos tienen lugar de llegada y es aquí, en Valverde.