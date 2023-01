Gastropass 360º cumple 10 años innovando en el sector del marketing gastronómico

La empresa con Gastropass 360º cumple en 2023 diez años de existencia ofreciendo servicios de Marketing y Comunicación para el sector de la Gastronomía y el Turismo, de ahí que haya escogido Fitur, la cita más importante de este sector, para presentar sus novedades y los actos de celebración de su X Aniversario.

Desde su nacimiento en 2013, Gastropass 360º se ha consolidado como una empresa de referencia que pivota sobre dos ejes intrínsecamente unidos: Turismo y Gastronomía. Estos sectores son dos de los pilares principales de la economía española y su peso en el PIB es especialmente importante en España.

Gastropass nace hace ahora diez años, partiendo de un proyecto de la agencia 360º Marketing y Comunicación para un cliente del sector del vino y los destilados. Ante el éxito inicial y el potencial de desarrollo se decide constituir una empresa y se crea Gastropass S.L.

El Grupo 360º MC cuenta hoy con dos empresas y 3 líneas de actividad: Gastropass nacida para comunicar productos y servicios relacionados con el turismo y la gastronomía, 360º Marketing y Comunicación, la agencia con sede en Andalucía más premiada a nivel europeo y Vinos Betis, licenciataria oficial de los vinos del Real Betis Balompié. Este grupo está fundado y dirigido por Álvaro Alés, profesional del sector con más de 25 años de experiencia en el mundo del Marketing y la Comunicación a nivel nacional e internacional quien ha declarado “las claves de haber llegado a este pequeño hito en nuestra historia han sido la perseverancia y el esfuerzo por mantener vivo este proyecto, en un sector que ha sufrido importantes altibajos en los últimos años”.

Álvaro Alés ha simultaneado las labores de gerencia de este grupo con la Dirección de Marketing y Comunicación de manera externalizada para algunos de sus clientes, alcanzando acuerdos de colaboración bajo un modelo de Interim Management. Ese fue el caso de Bodegas Barbadillo o Style Group, un Grupo Multinacional con sede en el Reino Unido que además entró en el accionariado de Gastropass.

A lo largo de estos 10 años Gastropass 360º ha cosechado numerosos premios y reconocimientos, el más reciente en los premios GASTRO & CIA del periódico LA RAZÓN, que se celebraron en Sanlúcar de Barrameda con motivo de la Capitalidad Gastronómica Española 2022. Gastropass fue premiada en la categoría Digitalización en Hostelería y Turismo por aportar experiencias inmersivas, que permiten a los usuarios recorrer virtualmente en 360º anunciantes, restaurantes y establecimientos.

Ya desde sus inicios, Gastropass consiguió éxitos notables como los 3 premios conseguidos en las 3 categorías en las que participó en los premios IMCC Europe Awards en 2014: Oro en Small Budget Campaign; Plata en Brand Building y Plata en Loyalty. Estos premios son organizados por el Integrated Marketing & Communications Council of Europe que representa desde hace casi 30 años a las asociaciones de agencias de Marketing Integrado de los distintos países de la Unión Europea y que pertenece a la European Association of Communications Agencies (EACA), organización con sede en Bruselas que defiende los intereses del sector a nivel europeo.

El Grupo 360º ha cosechado éxitos en otros festivales nacionales e internacionales como los MMA Smarties Awards, MKT, Agripina, Best Awards, Luxury Advertising Awards, DIRCOM Ramón del corral entre otros, lo que le ha llevado a ser la agencia con sede en Andalucía más premiada a nivel europeo, la única que aparece en el informe WARC Report of Best Practices.

Por otra parte, Gastropass es miembro afiliado de SPAIN THROUGH ITS WINERIES un proyecto auspiciado por la Organización Mundial del Turismo y organizado por el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) para promover el enoturismo en España. El FMRE es una institución público-privada que agrupa a 3 Ministerios y 2 Organismos Públicos junto a más de 100 empresas con marcas españolas de reconocido prestigio, líderes de sus sectores y fuertemente internacionalizadas. SPAIN THROUGH ITS WINERIES, De Bodegas por España, cuenta con la participación de 9 de las bodegas más importantes de España, miembros del Foro: Barbadillo, González Byass, Freixenet, Osborne, Pagos del Rey, Matarromera, Ramón Bilbao, Matarromera y Vivanco.

Además, Gastropass 360º ejerce las labores de secretaría en la Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo, que celebrará este año en Sevilla su IX aniversario.

El Grupo 360º cubre un amplio espectro de servicios en el área de Marketing y la Comunicación: Publicidad, Promoción, Planificación y Compra de Medios, Marketing Directo, Patrocinios, Eventos, Marketing Digital, Marketing Social, Gabinete de Prensa y Comunicación, Relaciones Externas….

Sobre la guía Gastropass 360º

La Guía Gastropass impresa y digital es un soporte premium, que se diferencia por sus promociones exclusivas.

¿Qué visitar? ¿dónde comer? ¿qué hacer? lo que más valora un turista al llegar a un nuevo destino es el consejo de alguien que vive en esa ciudad, necesitan saber qué deben visitar, dónde comer y por supuesto qué pedir. Gastropass está elaborada a partir de una selección de establecimientos de hostelería, recomendados por sevillanos que aprecian la gastronomía. Con estos amigos se formó el Club Gastropass que cuenta hoy con más de 800 miembros.

El objetivo de Gastropass es convertirse en aquello que un visitante querría tener: un amigo que reside en la ciudad y que la conoce bien, que es amante de la buena gastronomía y que, por tanto, sabe indicarle qué ver, dónde comer, qué está pasando en ese momento en esa ciudad, y qué planes o eventos no debería perderse.

Aunque originalmente se lanza como una guía de Sevilla impresa y digital creada por sus propios ciudadanos, progresivamente ha ido incrementando su actividad no sólo a nivel geográfico, con ediciones en Sevilla y provincia Córdoba o Granada, sino también ampliando su oferta de productos y servicios a otras áreas afines.