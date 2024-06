Air Europa aterriza su primer vuelo a la ciudad dominicana de Santiago de los Caballeros

Los turistas ya tienen línea directa de la capital de España a Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad más importante de República Dominicana. Air Europa aterrizó ayer por primera vez en este emplazamiento, ampliando a tres los destinos que conecta Madrid con este país caribeño. El primer vuelo, inaugurado por el presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, fue recibido en el Aeropuerto Internacional del Cibao por una delegación encabezada por el presidente del país, Luis Abinader, y diferentes autoridades regionales y locales.

Dos vuelos semanales

La aerolínea mantendrá dos frecuencias semanales a lo largo de todo el año con Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad más importante del país. Para 2024, la oferta de plazas superará los 31.400 asientos, para lo que se contará con la flota Boeing 787 Dreamliner y unas elevadas expectativas de ocupación.

“Con esta nueva ruta, no sólo comunicamos Santiago de los Caballeros con Madrid, sino con toda nuestra redde destinos europeos. Con ello, cumplo además una promesa hecha tiempo atrás con un país por el que he hecho mucho en estos años. He apostado por el transporte con 14 frecuencias semanales con República Dominicana. Confío en que sea un éxito y que lleguemos lejos”, destacó Juan José Hidalgo, presidente de Globalia.

“Hoy es un día de alegría y celebración. Esta ruta nos conecta con Madrid y con toda Europa. Supone una conjunción de intereses entre este aeropuerto y las líneas aéreas como Air Europa, y forma parte de los planes de modernización del país que lleva a cabo el Gobierno del presidente Luis Abinader. Nuestro objetivo es posicionar Santiago de los Caballeros como un punto de conectividad internacional”, manifestó Félix García, presidente del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional del Cibao.

Un vuelo diario a Santo Domingo y cinco frecuencias semanales a Punta Cana

Situada en el norte del país, el nuevo destino de Air Europa se encuentra próximo a dos de los puntos costeros más destacados a nivel turístico de la isla caribeña, como son Puerto Plata y Sosúa. Además, constituye un centro económico, social y cultural de primer orden en la región, destacando por concentrar buena parte de las empresas dedicadas a la fabricación y comercialización de algunos de los productos más representativos del país.

Con Santiago de los Caballeros se refuerza notablemente la conectividad con República Dominicana desde el hub estratégico del aeropuerto de Madrid-Barajas, iniciada en 1996. En la actualidad, Air Europa opera un vuelo diario a Santo Domingo y cinco frecuencias semanales a Punta Cana. En los últimos años, las cifras reflejan un crecimiento constante de la demanda y una absoluta recuperación del mercado. En 2023, la aerolínea desplazó al país a más de 324.000 pasajeros, casi un 12% más que en 2019, con un porcentaje de ocupación por encima del 90%. Para este año, la oferta de plazas a la isla superará las 391.000, lo que supone más de un 13% por encima de los asientos disponibles hace sólo cinco años.

Todas las rutas a República Dominicana se cubren con la flota Dreamliner. El Boeing 787 es el modelo más avanzado y eficiente de su categoría. Permite reducir en un 25% tanto el consumo de carburante como las emisiones; asimismo, rebaja en un 60% el impacto acústico y es capaz de acortar hasta en 40 minutos los trayectos de largo radio.