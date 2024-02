Dos escapadas de lujo para honrar a San Valentín sin salir de España

El amor se demuestra todos los días. Sí. Y la pasión debería cuidarse siempre. Sin embargo, no está de más que se marque una fecha en el calendario para «obligarnos» a recordar la importancia de cuidar a la pareja y, sobre todo, de soprenderla, para que esa chispa del enamoramiento no desaparezca.

Cupido llega esta semana para cumplir este reto y el 14 de febrero puede convertirse en el día perfecto para hacer un regalo único, de esos que se comparten y se recuerdan para siempre. ¿Qué mejor que un viaje?

Regalar un viaje para dos en un hotel de cinco estrellas es ideal para celebrar este 14 de febrero

No hace falta irse muy lejos, ni volar durante horas, para viajar espiritualmente a Asia y hacer de este San Valentín una ocasión imborrable, pues nuestro país cuenta con alojamientos capaces de transportar al viajero a otras dimensiones. Es lo que ocurre con Asia Gardens Hotel Thai & Spa (www.asiagardens.es), ubicado en la costa de Levante, pero inspirado en oriente. Este alojamiento de lujo propone más de 40 hectáreas de exuberante naturaleza asiática donde se pierde la noción del tiempo, gracias a sus ocho piscinas de inspiración asiática, tres de ellas climatizadas: Zen, Caras de Angkor y Lombok. Además, sus lagos serpenteantes con jardines emergentes de flores de loto, peces koi, el sonido de las cascadas, el perfume de los hibiscus y la brisa en las cortinas de los palafitos, se convierten en un regalo para los sentidos. A ese regalo hay que añadir unas habitaciones donde el confort y el lujo se dan la mano, sin pasar por alto la amplia propuesta gastronómica que nos permite disfrutar de diferentes cocinas internacionales sin salir del hotel. Pero, sin duda, lo que no hay que perderse es su Thai&Spa, donde es posible vivir una experiencia románticamente asiática.

Bañera para dos

Otra inolvidable experiencia para dos es la que proponen las suites de Can Bordoy Grand House & Garden, un alojamiento de cinco estrellas Gran Lujo y 24 suites de entre 30 y 80 metros cuadrados, construido sobre una antigua casa del siglo XVI y ubicado en el corazón del casco histórico de Palma de Mallorca. No es para menos, pues su diseño cinematográfico, en el que elegantes cortinajes de terciopelo y un mobiliario elegante y sofisticado invitan a soñar, y constituyen el marco perfecto para protagonizar escenas de lo más románticas gracias sus preciosas bañeras, con las que el emblemático hotel reivindica el placer de un baño compartido. De hecho, durante todo el mes de febrero Can Bordoy Grand House & Garden invita a sus clientes a disfrutar de su Suite Spa durante 45 minutos, y al regresar a su suite les anima a gozar de una experiencia de película. Allí encontrarán una botella de cava y un kit para aromatizar un baño a dos que recordarán durante mucho tiempo. Rosas rojas pondrán la guinda a un ritual tan antiguo como espectacular, que nos muestra cómo el auténtico lujo está en las cosas más sencillas.