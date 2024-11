Experiencia 360º en la tercera edición «Sábados de Ópera» del hotel Eurostars Grand Marina

Tras el éxito de las dos pasadas ediciones, un año más, el hotel Eurostars Grand Marina subió de nuevo el telón el pasado 5 de octubre para ofrecer estas veladas únicas junto al Mediterráneo. Y es que en su acogedor espacio, The Corner, la ópera ha encontrado un lugar muy especial. No en vano su acústica es excelente gracias a la madera que recubre algunas de sus paredes.

Sí, en el corazón de Barcelona, a solo unos metros del centro histórico, de las famosas Ramblas y de la Plaza Cataluña este emblemático hotel ofrece una vez más un viaje en directo y «sin filtros» por las grandes arias de la ópera cada sábado hasta el 30 de noviembre.

La cita es a las 20:30 en el distinguido The Corner, un elegante bar ubicado en el lobby del hotel. Aquí, un trío musical compuesto por un tenor, una soprano y un barítono (tres registros distintos) realiza, junto a una pianista, la interpretación del repertorio. Entre las óperas más conocidas que se escuchan en esta experiencia 360º se encuentran «Una furtiva lagrima» de L´elisir d´amore u «O mio babbino caro». Por otro lado, también suena algo de zarzuela y, entre otros géneros clásicos, la canción napolitana.

Bautizada por el trío de cantantes como «ópera emoción», esta cita barcelonesa semanal invita a comprobar cómo la voz humana de cerca y sin amplificación eriza la piel y magnifica las emociones. Cada nota de voz invade el ambiente con una sonoridad y una vibración inspiradora.

Una experiencia operística inmersiva para viajeros y habitantes de Barcelona Fotografía Maica Rivera

Para acrecentar la experiencia, se sugiere un toque gastronómico, acompañándola del delicioso «Operitivo», un surtido de quesos e ibéricos y una copa de bodega de proximidad. Llegados a este punto, es importante saber que asistir es gratuito con una consumición mínima y que se puede hacer la reserva directamente contactando con la recepción del hotel.

Encontrar planes que sorprendan y despierten sentimientos no es fácil. Pero si lo que se busca es eso, «Sábados de Ópera» es un acierto seguro gracias a que la voz del ser humano tiene algo especial que no posee ningún instrumento, es el canto del alma. Esto, sumado a las emotivas letras clásicas de las arias y sus bonitas melodías, no deja indiferente a nadie.

Sin duda, esta experiencia operística inmersiva merece ser vivida. Melómanos y aficionados tienen un encuentro ineludible los sábados de noviembre en este emblemático hotel anclado en el Puerto de Barcelona.