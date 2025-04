Ideas con buen gusto para el Día de la Madre

Qué difícil resulta a veces encontrar un regalo perfecto para el Día de la Madre. Se lo merecen todo, y ningún detalle parece suficiente. Aun así, todavía quedan formas de sorprenderlas y recordarles cuánto las queremos: una cena especial, flores en su color favorito, un día de spa, un ritual de belleza natural o un pequeño capricho elegido con cariño. Opciones pensadas para hacer de este día algo verdaderamente inolvidable.

Tradición y sabores mexicanos en Hijo del Maíz

Hay sorpresas que dejan muy buen sabor de boca, y una comida mexicana llena de color, sazón y música es, sin duda, una de ellas. Para quienes quieren romper con los planes de siempre, Hijo del Maíz propone un festín donde cada taco, cada margarita y cada brindis son pequeños homenajes a la alegría de compartir. Sus dos locales en Madrid invitan a disfrutar entre aromas de maíz recién nixtamalizado, carnes al carbón y postres caseros que conquistan desde el primer bocado. La carta es un viaje por los sabores más auténticos: guacamole, esquites, tacos de birria, de suadero o de cochinita, sin olvidar los espectaculares tacos de ribeye con costra de queso. Para quienes buscan algo dulce, la crepa de cajeta o la tarta de limón al tequila son paradas obligatorias. Todo acompañado de música en vivo, decoración tradicional y una cuidada selección de mezcales, tequilas y margaritas. Una celebración diferente, llena de sabor, risas y momentos que se quedan grabados de la mejor manera: en el recuerdo y en el paladar.

Propuesta gastronómica de Hijo del Maíz Hijo del Maìz

Fresas, tartas, flores en formatos originales, algunas de las propuestas de Flowwow

Flowwow se ha propuesto convertir un gesto bonito en un homenaje con sabor, aroma y alma. Entre la selección de regalos de este marketplace online de artesanos locales reúne opciones que conquistan por los sentidos y apuestan por lo auténtico. La parte gastronómica brilla con luz propia: ahí está la tarta Dacquoise con frutos rojos, una pieza que seduce tanto por su estética impecable como por la mezcla precisa de dulzura y acidez.

Y no falta el capricho perfecto para cerrar el círculo: fresas cubiertas de chocolate blanco, pensadas para regalar (o regalarse) un momento puro de disfrute. El resto lo completan las flores, siempre presentes, pero con una presentación especial: desde ramos que parecen recién salidos de una pintura hasta arreglos compactos y orquídeas con formas inesperadas. Todo con el sello de Flowwow, que conecta a floristas, reposteros y creadores con quienes buscan detalles únicos, sin complicaciones y con entrega rápida. Una forma de celebrar con intención y gusto, apostando por el talento local que convierte cada pedido en algo más que un simple regalo.

Fresas cubiertas de chocolate Flowwow

Flores, diseño y mucho sabor... la dulce propuesta de Manolo Bakes

Manolo Bakes se alía con la firma de moda Sophie & Lucie para celebrar el Día de la Madre con una propuesta que mezcla estilo, sabor y emoción. Las icónicas cajas y vasos de la marca se visten con un colorido estampado floral inspirado en la colección de verano de Sophie & Lucie, convirtiendo cada dulce en un regalo lleno de sentido. A esta edición especial se suma el nuevo sabor Spring Mango, una combinación refrescante de chocolate blanco, mango y frambuesa. Como complemento perfecto, un pañuelo de algodón con el estampado floral podrá adquirirse en tiendas y online. Todo estará disponible del 29 de abril al 4 de mayo, en el marco de la campaña “Como mi madre, por favor”, que rinde homenaje a esas pequeñas cosas que heredamos de nuestras madres y nos conectan con ellas de forma única. Una propuesta para regalar con el corazón… y un toque de azúcar.

Manolo Bakes Día de la Madre Manolo Bakes

Madreamiga crea regalo más dulce para mamá

Hay gestos que valen más que mil palabras, sobre todo cuando llegan en forma de dulce o pan recién hecho. Para esos días en los que apetece dar un abrazo en versión comestible, Madreamiga propone dos creaciones que no necesitan excusas: “Pellizquitos” y “Cupido”. El primero es un bocado hojaldrado de croissant de mantequilla, relleno de crema de chocolate y praliné de avellana, perfecto para coger a trocitos y disfrutar sin prisas. El segundo, un pan de harinas gallegas molidas a la piedra y masa madre, con esa forma de corazón que no necesita explicación. Ambos respiran cariño en cada detalle, desde los ingredientes ecológicos hasta la elaboración artesana que se nota en cada bocado. Para quienes creen que los mejores regalos son los que se pueden compartir... o no.

Pellizquitos Madreamiga Madreamiga

Leurs Fleurs: ramos a medida para marcar la diferencia

Es posible que regalar un ramo bonito sea algo tradicional, pero da igual… ¡las flores nunca fallan! Especialmente si se apuesta por un detalle a medida, pensando en cada detalle. En Leurs Fleurs lo saben bien y por eso invitan a crear ramos personalizados, combinando especies y colores según los gustos de quien los recibe. Un acierto seguro para quienes quieren ir un paso más allá del clásico ramo improvisado. Aquí no solo se encuentran rosas, tulipanes o girasoles de temporada; también es posible sorprender con flores más difíciles de conseguir, como proteas, mimosas o rosas bicolor. Y si además se elige su color favorito, el gesto suma puntos sin necesidad de palabras. Situada junto al Retiro, esta floristería combina el trato cercano de toda la vida con la maestría en arte floral de Lucía Cela, capaz de transformar cualquier ocasión en un pequeño acontecimiento. Para quienes creen que los clásicos, bien llevados, nunca pasan de moda.

Ramos personalizados en Leurs Fleurs Leurs Fleurs

Fotografías de Cheerz

No hay mejor manera de agradecer todo lo que hace una madre que con un regalo cargado de emociones. Cheerz propone este año detalles únicos, pensados para conservar los recuerdos más bonitos de la vida en común. Entre sus propuestas destaca el Marco Metálico de Diseño, elegante y moderno, perfecto para inmortalizar una imagen especial con un mensaje personalizado en el reverso.

El Sobre de Recuerdos es una pequeña joya llena de grandes momentos, ideal para regalar sonrisas en cada fotografía. También los Imanes Cheerz, en forma de corazón, retro o cuadrada, invitan a llenar cualquier rincón de la casa con instantes felices.

Para quienes buscan algo aún más especial, la Cheerz Box Retro permite reunir hasta 50 recuerdos inolvidables en una preciosa caja que decora y emociona a partes iguales. Y para quienes quieren hacer un repaso completo de una vida de amor y cariño, el Álbum de Fotos Vertical se convierte en el mejor aliado, con su tapa dura y su compromiso con el medioambiente.

Detalles fotográficos de Cheerz Cheerz

Un ramo de flores de LEGO para toda la vida

Los ramos de flores de LEGO Botanicals se convierten en una opción ideal para quienes buscan un detalle original y duradero. Entre las distintas propuestas, el LEGO Ramo de Rosas destaca por su elegancia y simbolismo: un conjunto de 12 rosas en distintas etapas de floración que celebra el amor en su forma más pura.

Además de su belleza, estos ramos ofrecen una experiencia de construcción relajante y creativa. A diferencia de las flores naturales, no se marchitan ni requieren cuidados, convirtiéndose en un recuerdo para toda la vida. Completan la colección opciones como la delicada Miniorquídea, la vibrante Flor de Ciruelo o el alegre Ramillete Rayos de Sol, capaces de llenar cualquier espacio de color y personalidad.

Ramo de rosas de LEGO LEGO

Belleza natural de Alma Secret

Alma Secret propone regalar belleza natural con unos productos que se cuelan en la rutina diaria y la transforman en un momento de auténtico cuidado y placer. Sus cofres combinan fórmulas naturales y eficaces con ingredientes activos de última generación como el retinal, el bakuchiol o los péptidos de colágeno vegano. Todo pensado para revitalizar la piel, devolverle luminosidad y reforzarla desde el interior. Pero también para regalar calma, pausas y sensaciones agradables que empiezan desde el primer uso.

La presentación también cuenta: estuches elegantes, detalles cuidados y combinaciones diseñadas con mimo para distintos tipos de piel. Una propuesta que une lo sensorial con lo funcional, ideal para quienes disfrutan dedicándose tiempo o quieren empezar a hacerlo sin complicaciones. Regalar uno de estos cofres es regalar una experiencia completa de bienestar, desde el primer gesto hasta los resultados.

Cofre Retinal de Alma Secret Alma Secret

Lujo silencioso en Noelia Jiménez

En pleno centro de Madrid, existe un lugar donde la belleza se trabaja sin estridencias, con calma, precisión y un respeto absoluto por los ritmos del cuerpo. El Salón Noelia Jiménez es ese espacio donde el lujo no grita, se susurra. Su tratamiento estrella, Chrono Energy, es una de esas joyas ocultas que lo confirman. En apenas 75 minutos, este ritual facial diseñado junto a Natura Bissé devuelve la luz al rostro, reafirma y suaviza los signos de cansancio con una combinación exquisita de limpieza profunda, exfoliación enzimática, radiofrecuencia Indiba y masaje experto. Todo en una cabina donde se respira calma, profesionalidad y buen gusto. Pensado para quienes saben que el verdadero lujo está en los detalles y en el tiempo bien invertido, es una de esas opciones de regalo que no solo sorprenden, sino que se recuerdan. Y es que regalar bienestar, cuando está tan bien ejecutado, siempre es un acierto.

Chrono energy by Noelia Jiménez & Natura Bissé Salón Noelia Jiménez

Marabara, bolsos sostenibles con alma artesana

Hay regalos que marcan la diferencia por su belleza y, sobre todo, por lo que representan. La nueva colección “Terránea”, de Marabara, es justo eso: una manera de decir “te quiero” en armonía con el arte y el entorno. Bolsos artesanales tejidos a mano en la sierra madrileña, con fibras naturales como la rafia o el algodón reciclado, que combinan tradición, diseño y sostenibilidad en una misma pieza. Inspirados en los paisajes cálidos del interior y en la cestería de siempre, son el equilibrio perfecto entre lo funcional y lo bonito. Cada uno se elabora con tiempo, calma y atención al detalle, y se nota. Porque regalar moda también puede ser una declaración de principios: apostar por lo hecho a mano, por lo cercano, por lo que dura. Una opción con estilo propio, ideal para quienes valoran lo auténtico y lo consciente. Y sí, también para quien se merece un detalle que esté a su altura.

Cesto mini NURA Marabara

Un oasis de bienestar en el corazón de Madrid

Una escapada urbana puede convertirse en un viaje sensorial sin necesidad de hacer la maleta. En pleno centro de Madrid, The Organic Spa propone un plan que lleva directo a las playas de Tailandia o los paisajes de Sicilia, pero sin salir del barrio de Salamanca. Su nuevo tratamiento “El Arte del Bienestar” es una experiencia de una hora y media que combina un masaje corporal con aceites esenciales y un ritual facial con productos orgánicos. Todo en un entorno donde el silencio, la luz tenue y los aromas naturales hacen que el tiempo se detenga. Ideal para quienes necesitan desconectar de verdad, aunque solo sea por una tarde. Además, el regalo incluye una vela orgánica aromática para prolongar el relax en casa. La propuesta tiene un punto sofisticado pero accesible, perfecta para quienes valoran los detalles y buscan algo más que un obsequio. Porque a veces, lo mejor que se puede regalar es un paréntesis.