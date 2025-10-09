Las islas españolas que puedes visitar con los viajes del Imserso esta temporada

La nueva temporada del Programa de Turismo del Imserso ya tiene todo preparado para comenzar, y este año lo hace con una oferta especialmente atractiva para los amantes del mar y la tranquilidad. De las 879.213 plazas disponibles, más de 228.000 se destinarán a destinos de costa insular, lo que garantiza una amplia variedad de propuestas en los dos archipiélagos españoles: Islas Baleares y Canarias.

Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de La Palma, que se suma a las siete islas que ya formaban parte de la programación. De este modo, los viajeros podrán elegir entre Mallorca, Menorca, Ibiza, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife y La Palma, cada una con su propia identidad, gastronomía y paisajes naturales.

Más allá de la oferta vacacional, la inclusión de las islas en el programa representa también un impulso económico para las regiones insulares, ya que garantiza actividad turística y empleo durante la temporada baja.

Así es la oferta insular del Imserso para la temporada 2025-2026

Mallorca

La mayor de las Islas Baleares combina la serenidad del Mediterráneo con una rica vida cultural. Los participantes del programa podrán recorrer la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio de la Humanidad, o disfrutar de la historia y la arquitectura de Palma, su capital, con la catedral gótica como protagonista.

Excursiones a pueblos como Valldemossa o Sóller, y su gastronomía local -ensaimadas, sobrasada y vinos locales- completan una experiencia perfecta entre mar y montaña.

Menorca

Considerada la más tranquila de las Baleares, Menorca es un refugio para quienes buscan naturaleza y silencio. Sus calas de aguas turquesa, sus caminos rurales y su condición de Reserva de la Biosfera la convierten en una joya del Mediterráneo.

Los viajes del Imserso incluyen paseos costeros, visitas a yacimientos talayóticos y tiempo libre para disfrutar de su ambiente pausado y hospitalario.

Ibiza

Más allá de su fama nocturna, Ibiza ofrece un rostro sereno que encaja perfectamente con el viajero senior. El programa permite descubrir su casco antiguo, Dalt Vila, declarado Patrimonio de la Humanidad, el yacimiento fenicio de Sa Caleta y los mercados locales que muestran su esencia mediterránea.

Entre sus calas escondidas y sus puestas de sol, la isla invita a disfrutar del ritmo lento y la autenticidad balear.

Fuerteventura

Con playas infinitas y un clima suave todo el año, Fuerteventura es uno de los destinos más demandados del Imserso. Sus dunas, su paisaje árido y su condición de Reserva de la Biosfera la convierten en un lugar ideal para caminar junto al mar o descansar en sus pequeños pueblos costeros.

Entre los puntos destacados están el Parque Natural de Jandía, las Dunas de Corralejo y sus rutas de interior llenas de contrastes.

Gran Canaria

Conocida como un continente en miniatura, Gran Canaria ofrece una variedad de paisajes única: playas de arena dorada, montañas escarpadas y valles llenos de vegetación. Los itinerarios del programa incluyen visitas a Las Palmas, excursiones a pueblos como Teror y paradas en espacios naturales como el Roque Nublo o las Dunas de Maspalomas.

Lanzarote

Lanzarote es pura geología convertida en arte. Sus paisajes volcánicos del Parque Nacional de Timanfaya, las playas de arena negra y las creaciones del artista César Manrique -como los Jameos del Agua o la Cueva de los Verdes- hacen de ella un destino tan inspirador como diferente.

Es ideal para quienes buscan experiencias culturales y naturales en un entorno cuidado y sostenible.

Tenerife

La más grande del archipiélago canario tiene como emblema el Teide, el pico más alto de España, pero también mucho más. El programa del Imserso incluye visitas a La Laguna, ciudad Patrimonio de la Humanidad, y estancias en enclaves turísticos como Puerto de la Cruz, pionero en el turismo senior en Europa.

Playas de arena negra y dorada, rutas por los parques naturales y una gastronomía vibrante completan la oferta.

La Palma

Apodada "la isla bonita", La Palma se estrena esta temporada dentro del programa. Es un paraíso natural para el senderismo y la observación astronómica, reconocida como Reserva Starlight. Los viajeros podrán explorar el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, recorrer senderos entre volcanes o conocer los nuevos paisajes surgidos tras la erupción de 2021.

Más que vacaciones: una apuesta por el bienestar y la sostenibilidad

Los viajes del Imserso no solo facilitan el acceso al ocio para las personas mayores, sino que también fomentan un envejecimiento activo, la convivencia y la conexión con entornos naturales y culturales. En el caso de las islas, además, contribuyen a mantener el tejido económico local durante los meses de menor afluencia turística, reforzando así el equilibrio territorial y social del programa.

Con precios reducidos, alojamiento adaptado y propuestas diseñadas para el bienestar, la edición 2025-2026 promete ser una de las más completas y diversas de los últimos años.