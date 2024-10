«Min Agostini en Obra», un nuevo atractivo para el turismo creativo, cultural y de shopping en Buenos Aires

La moda y viajar aman ir de la mano, no hay duda de ello. Y este bonito amor nace de la unión del turismo creativo, el turismo cultural y el turismo de compras. La prueba de esto son los muchos viajeros que eligen destinos inspirados por esta relación y bajo el concepto de Fashion Tourism. Varios son los lugares que sueñan conocer, por ejemplo, Milán, Nueva York o, entre otros muchos, París, la llamada Dama del Sena. Sin embargo, en las dos últimas semanas una ciudad ha despuntado en esta lista: Buenos Aires.

Sí, la capital argentina ha sido noticia en los últimos días con dos citas en las que la moda se ha acercado íntimamente al viajero. Una de ellas ha tenido lugar en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) en la que se ha celebrado la quinta edición de «Argentina Fashion and Travel», un evento declarado Marca País y que promueve la moda y el turismo. El otro, la prestigiosa Designers BA, que en esta 25ª edición ha sido una fascinante combinación de moda, arte y cultura en algunos de los lugares más emblemáticos de Buenos Aires durante toda una semana.

De este último hay que destacar su presentación y apertura con la exitosa exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de la reconocida diseñadora Min Agostini titulada «Min Agostini en Obra». Y es que los diseños expuestos eran auténticas obras de arte, tanto que de ser temporal ha pasado a convertirse en una exposición permanente en su tienda-galería ubicada en el histórico barrio de San Telmo, sumándose así a la oferta del turismo creativo, cultural y de shopping de la capital argentina.

«He elegido el formato de exposición en lugar del desfile convencional porque permite ver más de cerca los diseños, recorrerlos una y otra vez, detenerse el tiempo que uno desee en cada detalle y poder verlos desde todos los ángulos. Seleccionamos para esta ocasión las piezas más escultóricas, aquellas que invitan a una exploración profunda del espacio y la tridimensionalidad». Estas fueron algunas de las declaraciones de Min Agostini el 26 de septiembre, el día de la apertura. El resultado fue un lleno absoluto, excelentes críticas y la petición por numerosos amantes y figuras de la moda de que «Min Agostini en Obra» pasara a ser una muestra fija. Algo que, como se ha indicado, es ya una realidad.

El universo de Min Agostini

La exposición «Min Agostini en Obra» se inauguró en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, aquí la reconocida diseñadora argentina el día de la presentación Archivo Min Agostini

Antes de seguir describiendo este nuevo aliciente turístico para los amantes del arte y de la moda en el pintoresco barrio de San Telmo, es necesario dar unas pinceladas a la trayectoria de Min Agostini para poder entender cómo esta diseñadora redefine con cada una de sus creaciones los límites entre la moda y el arte.

Su comprensión profunda del espacio y su relación con el cuerpo, noción presente en todo su trabajo, nace de su carrera universitaria de arquitectura, profesión en la que trabajó durante un tiempo. Más tarde se formó en Diseño de Indumentaria en el Instituto Marangoni de Milán y en el Instituto Europeo di Design. Quizás esta mezcla de conocimientos sea lo que dota a cada uno de sus diseños el poder de conmover e inspirar, y esto es algo que busca todo viajero.

Por otro lado, en el universo de Min, el término «moda» no se utiliza. Ella prefiere «indumentaria», ya que la moda se vincula a algo efímero y de consumo permanente, y sus creaciones son piezas duraderas y versátiles. Se enfoca en favorecer la calidad sobre la cantidad y como marca impulsa un consumo responsable y sostenible. La temporalidad que define sus prendas va más allá que las tendencias en las pasarelas, puesto que no se circunscriben a las clasificaciones de temporada, no son ni de invierno ni de verano, se llevan todo el año.

Como dato importante, también lo es su singular método de trabajo, al que define como «construcción al cuerpo», y es que diseña directamente sobre el cuerpo sin el uso de patrones tradicionales, logrando de esta manera una libertad de siluetas y volúmenes que rompen con lo convencional; son innovadores estructuras que sientan bien a todos los cuerpos y edades. Sus prendas van más allá de ser ropa que cubre el cuerpo, cuentan historias, evocan emociones y transmiten mensajes, requisitos imprescindibles para cualquier obra de arte.

El secreto de San Telmo

«Min Agostini en Obra» coincide con el 20º aniversario de la creación de su marca, y como se ha indicado, se puede visitar de manera permanente en su tienda-galería en el bohemio barrio de San Telmo, en la calle Venezuela, 622. La exposición ha pasado a aumentar la oferta turística porteña para los amantes del arte y de la moda.

En este punto es necesario hacer un inciso para los que deseen ir a verla, y es que la tienda-galería de Min se la podría llamar «el secreto de San Telmo», pues su fachada es muy discreta y no anuncia nada, pero desde que se flanquea la puerta de hierro y vidrio del local se intuye que el interior guarda preciados tesoros.

Las esculturas «Floradera» de la artista plástica Sarana Vadearte envuelven y recorren todo la tienda-galería, al fondo se encuentra la exposición Archivo Min Agostini

Al entrar, un espacio abierto y diáfano recibe con una antesala que oficia de galería de arte con piezas icónicas de ediciones especiales o colaboraciones de la diseñadora con artistas de la talla de Marta Minujín.

A continuación, se encuentra la zona de showroom, pero antes hay que detallar que las esculturas «Floradera» de la artista plástica Sarana Vadearte envuelven y recorren todo el local. «Floradera» está realizada con maderas laminadas de descartes de fábricas de mobiliario y posee una belleza delicada y silenciosa. Belleza que acompaña los diseños expuestos de «Min Agostini en Obra» colocados en un desorden armonioso y en convivencia con percheros con prendas de lana, equipos de lino, vestidos de alta costura y piezas más diarias como las de su línea HITS. La mezcla de todo evoca atemporalidad y una inmensa libertad.

Libertad de una diseñadora de la que, por ejemplo, el New York Times nombró su tienda como una de las «Top 5 luxury shops de Buenos Aires», señalando que sus prendas merecían estar exhibidas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York; también su marca fue mencionada por Forbes como líder de «Glamour en Buenos Aires»; y el diario británico The Independent la reconoció como una de las diseñadoras más prominentes de Argentina; sin olvidar que el icónico escaparate de la tienda londinense Harrods expuso sus creaciones, así como otros múltiples logros entre los que se encuentra haber desfilado en las más prestigiosas pasarelas de moda internacionales como la Mercedes-Benz Fashion Week de Nueva York. Esa es la libertad con la que Min Agostini crea sus diseños, exentos de lo convencional, de lo monótono, pero sobre todo, con alma y vida propia cada uno de ellos.

No hay duda, la moda y viajar van de la mano unidas por el turismo creativo, el turismo cultural y el turismo de shopping. Viajeros amantes del arte y de la moda que visiten Buenos Aires, tomen nota de esta nueva experiencia que se encuentra en el turístico barrio de San Telmo, ¡«Min Agostini en Obra» les encantará!